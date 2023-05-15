15 мая 2023

Ведущий программы про здоровье: плесень может привести к раку

© Служба новостей «URA.RU»
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На кухонных приборах могут появиться микотоксины, заявил Сергей Малоземов Фото:

Плесень, которая попадает в кухонные приборы и продукты, может стать причиной развития онкологических заболеваний при употреблении пищи. Об этом заявил автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов.

«Постоянное попадание частиц плесени в воду или в пищу повышает риск развития онкологических болезней», — поделился Малоземов с радио Sputnik. Он уточнил, что продукты, в которых содержится плесень, начинают накапливать микотоксины, которые являются канцерогенами. Эксперт добавил, что такому воздействию обычно подвергаются приборы, в которых долго содержится большой объем жидкости.

Ранее эксперты объясняли, как эффективно избавиться от пыли, передают «Дни.ру». По их словам, необходимо сократить количество тех предметов, которые являются пылесборниками.

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Плесень, которая попадает в кухонные приборы и продукты, может стать причиной развития онкологических заболеваний при употреблении пищи. Об этом заявил автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов. «Постоянное попадание частиц плесени в воду или в пищу повышает риск развития онкологических болезней», — поделился Малоземов с радио Sputnik. Он уточнил, что продукты, в которых содержится плесень, начинают накапливать микотоксины, которые являются канцерогенами. Эксперт добавил, что такому воздействию обычно подвергаются приборы, в которых долго содержится большой объем жидкости. Ранее эксперты объясняли, как эффективно избавиться от пыли, передают «Дни.ру». По их словам, необходимо сократить количество тех предметов, которые являются пылесборниками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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