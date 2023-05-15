Ведущий программы про здоровье: плесень может привести к раку

Плесень, которая попадает в кухонные приборы и продукты, может стать причиной развития онкологических заболеваний при употреблении пищи. Об этом заявил автор и ведущий программы «Чудо техники» Сергей Малоземов.
«Постоянное попадание частиц плесени в воду или в пищу повышает риск развития онкологических болезней», — поделился Малоземов с радио Sputnik. Он уточнил, что продукты, в которых содержится плесень, начинают накапливать микотоксины, которые являются канцерогенами. Эксперт добавил, что такому воздействию обычно подвергаются приборы, в которых долго содержится большой объем жидкости.
Ранее эксперты объясняли, как эффективно избавиться от пыли, передают «Дни.ру». По их словам, необходимо сократить количество тех предметов, которые являются пылесборниками.
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