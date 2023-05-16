ЦРУ пытается вербовать российских офицеров и разведчиков через Telegram

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ЦРУ вербует россиян через Telegram с помощью видеороликов и сообщений Фото:

В мессенджере Telegram создан канал Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который направлен на вербовку российских офицеров и разведчиков, а также всех россиян, готовых поделиться секретной информацией. В канале сообщается, что ЦРУ рассчитывает установить контакт с россиянами, открытыми к сотрудничеству.

«Россияне могут пойти на контакт с ЦРУ в силу самых разных обстоятельств. Мы высоко ценим и уважаем людей, готовых общаться с нами», — передает сообщение telegram-канала ТАСС. Там добавили, что важными людьми для сотрудничества станут офицеры и разведчики. Также к взаимодействию приглашаются дипломаты, ученые и другие, заключили в ТАСС.

Ранее стало известно, что к вербовке россиян через социальные сети прибегают и в Федеральном бюро расследований (ФБР). В ответ на случаи государственной измены Госдума приняла закон о пожизненном заключении за терроризм и госизмену, передает РАПСИ.

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В мессенджере Telegram создан канал Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который направлен на вербовку российских офицеров и разведчиков, а также всех россиян, готовых поделиться секретной информацией. В канале сообщается, что ЦРУ рассчитывает установить контакт с россиянами, открытыми к сотрудничеству. «Россияне могут пойти на контакт с ЦРУ в силу самых разных обстоятельств. Мы высоко ценим и уважаем людей, готовых общаться с нами», — передает сообщение telegram-канала ТАСС. Там добавили, что важными людьми для сотрудничества станут офицеры и разведчики. Также к взаимодействию приглашаются дипломаты, ученые и другие, заключили в ТАСС. Ранее стало известно, что к вербовке россиян через социальные сети прибегают и в Федеральном бюро расследований (ФБР). В ответ на случаи государственной измены Госдума приняла закон о пожизненном заключении за терроризм и госизмену, передает РАПСИ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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