ЦРУ пытается вербовать российских офицеров и разведчиков через Telegram

16 мая 2023 в 09:14 Размер текста - 17 +

ЦРУ вербует россиян через Telegram с помощью видеороликов и сообщений Фото: Анна Майорова © URA.RU В мессенджере Telegram создан канал Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который направлен на вербовку российских офицеров и разведчиков, а также всех россиян, готовых поделиться секретной информацией. В канале сообщается, что ЦРУ рассчитывает установить контакт с россиянами, открытыми к сотрудничеству. «Россияне могут пойти на контакт с ЦРУ в силу самых разных обстоятельств. Мы высоко ценим и уважаем людей, готовых общаться с нами», — передает сообщение telegram-канала ТАСС. Там добавили, что важными людьми для сотрудничества станут офицеры и разведчики. Также к взаимодействию приглашаются дипломаты, ученые и другие, заключили в ТАСС. Ранее стало известно, что к вербовке россиян через социальные сети прибегают и в Федеральном бюро расследований (ФБР). В ответ на случаи государственной измены Госдума приняла закон о пожизненном заключении за терроризм и госизмену, передает РАПСИ.

В мессенджере Telegram создан канал Центрального разведывательного управления (ЦРУ), который направлен на вербовку российских офицеров и разведчиков, а также всех россиян, готовых поделиться секретной информацией. В канале сообщается, что ЦРУ рассчитывает установить контакт с россиянами, открытыми к сотрудничеству. «Россияне могут пойти на контакт с ЦРУ в силу самых разных обстоятельств. Мы высоко ценим и уважаем людей, готовых общаться с нами», — передает сообщение telegram-канала ТАСС. Там добавили, что важными людьми для сотрудничества станут офицеры и разведчики. Также к взаимодействию приглашаются дипломаты, ученые и другие, заключили в ТАСС. Ранее стало известно, что к вербовке россиян через социальные сети прибегают и в Федеральном бюро расследований (ФБР). В ответ на случаи государственной измены Госдума приняла закон о пожизненном заключении за терроризм и госизмену, передает РАПСИ.