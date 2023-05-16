МИД РФ: методами гостерроризма США пытаются сохранить свою гегемонию

16 мая 2023 в 08:59 Размер текста - 17 +

США используют методы терроризма против России, заявил Михаил Галузин Фото: Сергей Русанов © URA.RU Власти США используют методы государственного терроризма, пытаясь сохранить свою гегемонию в мире. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он уточнил, что подобные методы Штаты используют и в Центрально-Азиатском регионе. «США и их сателлиты пытаются цепляться за ускользающую позицию единоличного ментора, <…> к сожалению, методами государственного терроризма», — заявил Галузин на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». Он добавил, что Штаты не стесняются использовать для этого любые методы. Галузин сообщил, что сейчас против России Запад развернул агрессию во всех сферах. «Такие же методы США используют в Центрально-Азиатском регионе», — заключил он. Ранее представитель МИД Мария Захарова призвала Запад прекратить травлю всего русского, передает телеканал 360. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и ЕС поддержкой Украины создали террористическое государство, пишет «Национальная служба новостей». Политик обратил внимание на теракт, произошедший в Санкт-Петербурге, где было совершено покушение на военного корреспондента Владлена Татарского.

Власти США используют методы государственного терроризма, пытаясь сохранить свою гегемонию в мире. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он уточнил, что подобные методы Штаты используют и в Центрально-Азиатском регионе. «США и их сателлиты пытаются цепляться за ускользающую позицию единоличного ментора, <…> к сожалению, методами государственного терроризма», — заявил Галузин на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». Он добавил, что Штаты не стесняются использовать для этого любые методы. Галузин сообщил, что сейчас против России Запад развернул агрессию во всех сферах. «Такие же методы США используют в Центрально-Азиатском регионе», — заключил он. Ранее представитель МИД Мария Захарова призвала Запад прекратить травлю всего русского, передает телеканал 360. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и ЕС поддержкой Украины создали террористическое государство, пишет «Национальная служба новостей». Политик обратил внимание на теракт, произошедший в Санкт-Петербурге, где было совершено покушение на военного корреспондента Владлена Татарского.