МИД РФ: методами гостерроризма США пытаются сохранить свою гегемонию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Соединенные Штаты Америки. США, вашингтон, капитолий, американцы
США используют методы терроризма против России, заявил Михаил Галузин Фото:

Власти США используют методы государственного терроризма, пытаясь сохранить свою гегемонию в мире. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он уточнил, что подобные методы Штаты используют и в Центрально-Азиатском регионе.

«США и их сателлиты пытаются цепляться за ускользающую позицию единоличного ментора, <…> к сожалению, методами государственного терроризма», — заявил Галузин на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». Он добавил, что Штаты не стесняются использовать для этого любые методы.

Галузин сообщил, что сейчас против России Запад развернул агрессию во всех сферах. «Такие же методы США используют в Центрально-Азиатском регионе», — заключил он.

Ранее представитель МИД Мария Захарова призвала Запад прекратить травлю всего русского, передает телеканал 360. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и ЕС поддержкой Украины создали террористическое государство, пишет «Национальная служба новостей». Политик обратил внимание на теракт, произошедший в Санкт-Петербурге, где было совершено покушение на военного корреспондента Владлена Татарского.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти США используют методы государственного терроризма, пытаясь сохранить свою гегемонию в мире. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он уточнил, что подобные методы Штаты используют и в Центрально-Азиатском регионе. «США и их сателлиты пытаются цепляться за ускользающую позицию единоличного ментора, <…> к сожалению, методами государственного терроризма», — заявил Галузин на конференции международного дискуссионного клуба «Валдай». Он добавил, что Штаты не стесняются использовать для этого любые методы. Галузин сообщил, что сейчас против России Запад развернул агрессию во всех сферах. «Такие же методы США используют в Центрально-Азиатском регионе», — заключил он. Ранее представитель МИД Мария Захарова призвала Запад прекратить травлю всего русского, передает телеканал 360. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и ЕС поддержкой Украины создали террористическое государство, пишет «Национальная служба новостей». Политик обратил внимание на теракт, произошедший в Санкт-Петербурге, где было совершено покушение на военного корреспондента Владлена Татарского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...