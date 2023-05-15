В Курганском госпитале ветеранов войн переподготовили трех врачей и девять медсестер по новой специальности для лечения участников специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник медучреждения Владимир Семенов.
«Нам удалось подготовить трех врачей новой специальности. Это врачи физической реабилитационной медицины и девять медицинских сестер, которые тоже у нас были обучены по данному направлению», — сказал Семенов на видео, опубликованном в группе «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, на сегодняшний день в регионов более ста обращений об участниках СВО. Большая часть военнослужащих обращается в госпиталь ветеранов. Порядка 30 человек уже получили стационарную помощь.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской области откроется фонд поддержки участников спецоперации, созданный Путиным. Об этом заявлял глава региона Вадим Шумков. По его словам, им будет руководить одна из матерей мобилизованных бойцов, участвующих в зоне СВО.
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