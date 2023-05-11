11 мая 2023
10 мая 2023

В ЯНАО обострилась конкуренция за работников

© Служба новостей «URA.RU»
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Конкуренция среди компаний за работников обострилась, сообщили в hh.ru Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе среди компаний обострилась конкуренция за специалистов. На сегодняшний день на одну актуальную вакансию приходится всего 3,2 активных резюме, сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru.

«По данным за апрель 2023 года, в ЯНАО на одну актуальную вакансию приходится всего 3,2 активных резюме. Это говорит о кадровом дефиците: предложений о работе сегодня достаточно много, чего не скажешь о количестве соискателей. Важно, что еще в марте 2023 года на одну вакансию в регионе приходилось 3,7 резюме — то есть, конкуренция компаний за работников обострилась», — пояснили в пресс-службе.

По информации специалистов, округ занял 30 место среди городов страны по степени дефицита кадров. Отмечается, что сейчас в России нет регионов с избытком специалистов.

Ранее сообщалось, что ямальцы стали реже искать работу. За месяц количество активных резюме стало меньше на 4,7%.

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В Ямало-Ненецком автономном округе среди компаний обострилась конкуренция за специалистов. На сегодняшний день на одну актуальную вакансию приходится всего 3,2 активных резюме, сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru. «По данным за апрель 2023 года, в ЯНАО на одну актуальную вакансию приходится всего 3,2 активных резюме. Это говорит о кадровом дефиците: предложений о работе сегодня достаточно много, чего не скажешь о количестве соискателей. Важно, что еще в марте 2023 года на одну вакансию в регионе приходилось 3,7 резюме — то есть, конкуренция компаний за работников обострилась», — пояснили в пресс-службе. По информации специалистов, округ занял 30 место среди городов страны по степени дефицита кадров. Отмечается, что сейчас в России нет регионов с избытком специалистов. Ранее сообщалось, что ямальцы стали реже искать работу. За месяц количество активных резюме стало меньше на 4,7%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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