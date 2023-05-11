В ЯНАО обострилась конкуренция за работников

Конкуренция среди компаний за работников обострилась, сообщили в hh.ru Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе среди компаний обострилась конкуренция за специалистов. На сегодняшний день на одну актуальную вакансию приходится всего 3,2 активных резюме, сообщили URA.RU в службе исследований hh.ru.

«По данным за апрель 2023 года, в ЯНАО на одну актуальную вакансию приходится всего 3,2 активных резюме. Это говорит о кадровом дефиците: предложений о работе сегодня достаточно много, чего не скажешь о количестве соискателей. Важно, что еще в марте 2023 года на одну вакансию в регионе приходилось 3,7 резюме — то есть, конкуренция компаний за работников обострилась», — пояснили в пресс-службе.

По информации специалистов, округ занял 30 место среди городов страны по степени дефицита кадров. Отмечается, что сейчас в России нет регионов с избытком специалистов.

Ранее сообщалось, что ямальцы стали реже искать работу. За месяц количество активных резюме стало меньше на 4,7%.