15 мая 2023

Тюменские депутаты придумали новые штрафы для владельцев животных

В Тюмени хозяев хотят штрафовать за посещение магазинов с собаками без поводка и намордника
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, собака, выгул собаки, декоративная собака
С собакам без намордников нельзя будет зайти в магазин Фото:

В Тюменскую областную думу внесен законопроект, устанавливающий десять новых штрафов для владельцев животных. Документ опубликован на сайте регионального парламента. Наказывать тюменцев предложили за появление с собакой без намордника и поводка в магазинах, нападение питомцев на людей и других животных, истязание собак и кошек и прочие нарушения.

«Предлагается установить ответственность за нарушение требований, связанных с содержанием домашних животных. Внести дополнения в Кодекс Тюменской области об административной ответственности», — говорится в законопроекте, автором которого выступили депутаты облдумы от партии ЛДПР (Иван Вершинин, Артем Зайцев, Владимир Сысоев, Глеб Трубин).

Народные избранники предложили ряд штрафов для владельцев домашних животных. Вот за что и на какие суммы хотят наказывать тюменцев:

  • нарушение требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу — штраф от 1000 до 3000 рублей;
  • повторное нарушение — от 3000 до 5000;
  • содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов — от 500 до 1000;
  • выгул в неположенных местах, в том числе появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах, в общественном транспорте, нахождение собаки в общественных местах без сопровождения хозяина — от 1000 до 3000;
  • допущение по неосторожности нападения животного на человека с причинением вреда здоровью, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ — от 3000 до 5000;
  • допущение нападения одного животного на другое, повлекшего увечье или гибель последнего — от 3000 до 5000;
  • нарушение правил содержания и выгула животных, повлекшее причинение ущерба чужому имуществу — от 1000 до 5000;
  • жестокое обращение с животными, в том числе их истязание, не повлекшее гибели животных или их увечья — от 1000 до 3000;
  • действия или бездействие, из-за которых пострадало животное — от 3000 до 5000.

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В Тюменскую областную думу внесен законопроект, устанавливающий десять новых штрафов для владельцев животных. Документ опубликован на сайте регионального парламента. Наказывать тюменцев предложили за появление с собакой без намордника и поводка в магазинах, нападение питомцев на людей и других животных, истязание собак и кошек и прочие нарушения. «Предлагается установить ответственность за нарушение требований, связанных с содержанием домашних животных. Внести дополнения в Кодекс Тюменской области об административной ответственности», — говорится в законопроекте, автором которого выступили депутаты облдумы от партии ЛДПР (Иван Вершинин, Артем Зайцев, Владимир Сысоев, Глеб Трубин). Народные избранники предложили ряд штрафов для владельцев домашних животных. Вот за что и на какие суммы хотят наказывать тюменцев:
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© Служба новостей «URA.RU»
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