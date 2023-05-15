Тюменские депутаты придумали новые штрафы для владельцев животных

В Тюмени хозяев хотят штрафовать за посещение магазинов с собаками без поводка и намордника

16 мая 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

С собакам без намордников нельзя будет зайти в магазин Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменскую областную думу внесен законопроект, устанавливающий десять новых штрафов для владельцев животных. Документ опубликован на сайте регионального парламента. Наказывать тюменцев предложили за появление с собакой без намордника и поводка в магазинах, нападение питомцев на людей и других животных, истязание собак и кошек и прочие нарушения. «Предлагается установить ответственность за нарушение требований, связанных с содержанием домашних животных. Внести дополнения в Кодекс Тюменской области об административной ответственности», — говорится в законопроекте, автором которого выступили депутаты облдумы от партии ЛДПР (Иван Вершинин, Артем Зайцев, Владимир Сысоев, Глеб Трубин). Народные избранники предложили ряд штрафов для владельцев домашних животных. Вот за что и на какие суммы хотят наказывать тюменцев: нарушение требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу — штраф от 1000 до 3000 рублей;

повторное нарушение — от 3000 до 5000;

содержание домашних животных в местах общего пользования коммунальных квартир и многоквартирных домов — от 500 до 1000;

выгул в неположенных местах, в том числе появление с собакой без поводка и намордника в магазинах, учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах, в общественном транспорте, нахождение собаки в общественных местах без сопровождения хозяина — от 1000 до 3000;

допущение по неосторожности нападения животного на человека с причинением вреда здоровью, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ — от 3000 до 5000;

допущение нападения одного животного на другое, повлекшего увечье или гибель последнего — от 3000 до 5000;

нарушение правил содержания и выгула животных, повлекшее причинение ущерба чужому имуществу — от 1000 до 5000;

жестокое обращение с животными, в том числе их истязание, не повлекшее гибели животных или их увечья — от 1000 до 3000;

действия или бездействие, из-за которых пострадало животное — от 3000 до 5000.

В Тюменскую областную думу внесен законопроект, устанавливающий десять новых штрафов для владельцев животных. Документ опубликован на сайте регионального парламента. Наказывать тюменцев предложили за появление с собакой без намордника и поводка в магазинах, нападение питомцев на людей и других животных, истязание собак и кошек и прочие нарушения. «Предлагается установить ответственность за нарушение требований, связанных с содержанием домашних животных. Внести дополнения в Кодекс Тюменской области об административной ответственности», — говорится в законопроекте, автором которого выступили депутаты облдумы от партии ЛДПР (Иван Вершинин, Артем Зайцев, Владимир Сысоев, Глеб Трубин). Народные избранники предложили ряд штрафов для владельцев домашних животных. Вот за что и на какие суммы хотят наказывать тюменцев: