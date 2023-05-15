15 мая 2023

В Екатеринбурге выставили на аукцион участок возле женского скита

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы «Спорительница хлебов». Свердловская область, Среднеуральск, среднеуральский женский монастырь
На берегу озера Шарташ за 1,5 млн продают одноэтажное здание Фото:

Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион одноэтажное здание на Отдыха, 93 в Шарташском лесопарке, возле которого раньше находился скит женского Ново-Тихвинского монастыря. В будущем на этой территории Екатеринбургская епархия планировала построить детский хоспис. Постановление о приватизации подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

«Утвердить условия приватизации муниципального имущества: этаж №1 по адресу улица Отдыха, 93 с кадастровым номером 66:41:0711073:354. Способ приватизации объекта — аукцион в электронной форме, начальная цена продажи объекта — 1 544 000 рублей», — говорится в постановлении.

По адресу Отдыха, 93 раньше располагался скит женского Ново-Тихвинского монастыря, сейчас он закрыт. Объект, который мэрия планирует приватизировать, согласно информации из открытых источников, — это заброшенное здание неподалеку.

На этой территории Екатеринбургская епархия планирует возвести детский хоспис. Согласно эскизу архитектурного бюро Archinform, площадь учреждения составит 4000 квадратных метров. Хоспис будет выглядеть как шесть отдельных домиков-корпусов из природных материалов, соединенных переходами. Предполагается, что в каждом домике будет восемь комнат, где смогут проживать родители с тяжелобольными детьми.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Екатеринбурга с просьбой прокомментировать, о каком именно участке идет речь. Также агентство направило запрос в Екатеринбургскую епархию по поводу того, не помешают ли планы мэрии строительству хосписа.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион одноэтажное здание на Отдыха, 93 в Шарташском лесопарке, возле которого раньше находился скит женского Ново-Тихвинского монастыря. В будущем на этой территории Екатеринбургская епархия планировала построить детский хоспис. Постановление о приватизации подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Утвердить условия приватизации муниципального имущества: этаж №1 по адресу улица Отдыха, 93 с кадастровым номером 66:41:0711073:354. Способ приватизации объекта — аукцион в электронной форме, начальная цена продажи объекта — 1 544 000 рублей», — говорится в постановлении. По адресу Отдыха, 93 раньше располагался скит женского Ново-Тихвинского монастыря, сейчас он закрыт. Объект, который мэрия планирует приватизировать, согласно информации из открытых источников, — это заброшенное здание неподалеку. На этой территории Екатеринбургская епархия планирует возвести детский хоспис. Согласно эскизу архитектурного бюро Archinform, площадь учреждения составит 4000 квадратных метров. Хоспис будет выглядеть как шесть отдельных домиков-корпусов из природных материалов, соединенных переходами. Предполагается, что в каждом домике будет восемь комнат, где смогут проживать родители с тяжелобольными детьми. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Екатеринбурга с просьбой прокомментировать, о каком именно участке идет речь. Также агентство направило запрос в Екатеринбургскую епархию по поводу того, не помешают ли планы мэрии строительству хосписа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...