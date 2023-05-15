В Екатеринбурге выставили на аукцион участок возле женского скита

16 мая 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

На берегу озера Шарташ за 1,5 млн продают одноэтажное здание Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион одноэтажное здание на Отдыха, 93 в Шарташском лесопарке, возле которого раньше находился скит женского Ново-Тихвинского монастыря. В будущем на этой территории Екатеринбургская епархия планировала построить детский хоспис. Постановление о приватизации подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Утвердить условия приватизации муниципального имущества: этаж №1 по адресу улица Отдыха, 93 с кадастровым номером 66:41:0711073:354. Способ приватизации объекта — аукцион в электронной форме, начальная цена продажи объекта — 1 544 000 рублей», — говорится в постановлении. По адресу Отдыха, 93 раньше располагался скит женского Ново-Тихвинского монастыря, сейчас он закрыт. Объект, который мэрия планирует приватизировать, согласно информации из открытых источников, — это заброшенное здание неподалеку. На этой территории Екатеринбургская епархия планирует возвести детский хоспис. Согласно эскизу архитектурного бюро Archinform, площадь учреждения составит 4000 квадратных метров. Хоспис будет выглядеть как шесть отдельных домиков-корпусов из природных материалов, соединенных переходами. Предполагается, что в каждом домике будет восемь комнат, где смогут проживать родители с тяжелобольными детьми. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Екатеринбурга с просьбой прокомментировать, о каком именно участке идет речь. Также агентство направило запрос в Екатеринбургскую епархию по поводу того, не помешают ли планы мэрии строительству хосписа. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэрия Екатеринбурга выставила на аукцион одноэтажное здание на Отдыха, 93 в Шарташском лесопарке, возле которого раньше находился скит женского Ново-Тихвинского монастыря. В будущем на этой территории Екатеринбургская епархия планировала построить детский хоспис. Постановление о приватизации подписал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. «Утвердить условия приватизации муниципального имущества: этаж №1 по адресу улица Отдыха, 93 с кадастровым номером 66:41:0711073:354. Способ приватизации объекта — аукцион в электронной форме, начальная цена продажи объекта — 1 544 000 рублей», — говорится в постановлении. По адресу Отдыха, 93 раньше располагался скит женского Ново-Тихвинского монастыря, сейчас он закрыт. Объект, который мэрия планирует приватизировать, согласно информации из открытых источников, — это заброшенное здание неподалеку. На этой территории Екатеринбургская епархия планирует возвести детский хоспис. Согласно эскизу архитектурного бюро Archinform, площадь учреждения составит 4000 квадратных метров. Хоспис будет выглядеть как шесть отдельных домиков-корпусов из природных материалов, соединенных переходами. Предполагается, что в каждом домике будет восемь комнат, где смогут проживать родители с тяжелобольными детьми. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу администрации Екатеринбурга с просьбой прокомментировать, о каком именно участке идет речь. Также агентство направило запрос в Екатеринбургскую епархию по поводу того, не помешают ли планы мэрии строительству хосписа.