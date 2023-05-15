Нейросеть начала рисовать татуировки для челябинцев. Фото

16 мая 2023 в 14:05 Размер текста - 17 +

В Челябинске начали делать татуировки по нейросети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске сделали первую татуировку по эскизу из нейросети. О том, что в планах мастера с точностью повторить созданные искусственным интеллектом рисунки, URA.RU сообщил владелец тату-студии Feel Art Ефим Коваленко. «Картинку из нейросети мы взяли за основу, а остальное изменили на сеансе. Идея мне понравилась. Теперь хочу повторить то, что сделал искусственный интеллект, но уже точь-в-точь», — поделился с URA.RU Коваленко. Татуировщик отметил URA.RU, что полностью на такой формат переходить не планирует, а сеансы по нейросети организует в качестве эксперимента. Первый эскиз потребовал больших изменений: татуировка с использованием искусственного интеллекта была не целью, а идеей. Теперь в планах мастера взять не эскизы, а картины нейросети и применить их в работе. Эскиз изменили под женскую руку перед самим сеансом фото: личный архив Ефима Коваленко Нейросеть выдала татуировки по запросу: масштабный обволакивающий руку орнамент из растений фото: личный архив Ефима Коваленко

В Челябинске сделали первую татуировку по эскизу из нейросети. О том, что в планах мастера с точностью повторить созданные искусственным интеллектом рисунки, URA.RU сообщил владелец тату-студии Feel Art Ефим Коваленко. «Картинку из нейросети мы взяли за основу, а остальное изменили на сеансе. Идея мне понравилась. Теперь хочу повторить то, что сделал искусственный интеллект, но уже точь-в-точь», — поделился с URA.RU Коваленко. Татуировщик отметил URA.RU, что полностью на такой формат переходить не планирует, а сеансы по нейросети организует в качестве эксперимента. Первый эскиз потребовал больших изменений: татуировка с использованием искусственного интеллекта была не целью, а идеей. Теперь в планах мастера взять не эскизы, а картины нейросети и применить их в работе.