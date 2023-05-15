15 мая 2023

Нейросеть начала рисовать татуировки для челябинцев. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Татуировка. Челябинск, татуировка, орнамент
В Челябинске начали делать татуировки по нейросети Фото:

В Челябинске сделали первую татуировку по эскизу из нейросети. О том, что в планах мастера с точностью повторить созданные искусственным интеллектом рисунки, URA.RU сообщил владелец тату-студии Feel Art Ефим Коваленко.

«Картинку из нейросети мы взяли за основу, а остальное изменили на сеансе. Идея мне понравилась. Теперь хочу повторить то, что сделал искусственный интеллект, но уже точь-в-точь», — поделился с URA.RU Коваленко.

Татуировщик отметил URA.RU, что полностью на такой формат переходить не планирует, а сеансы по нейросети организует в качестве эксперимента. Первый эскиз потребовал больших изменений: татуировка с использованием искусственного интеллекта была не целью, а идеей. Теперь в планах мастера взять не эскизы, а картины нейросети и применить их в работе.

Эскиз изменили под женскую руку перед самим сеансом
Эскиз изменили под женскую руку перед самим сеансом
Нейросеть выдала татуировки по запросу: масштабный обволакивающий руку орнамент из растений
Нейросеть выдала татуировки по запросу: масштабный обволакивающий руку орнамент из растений

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В Челябинске сделали первую татуировку по эскизу из нейросети. О том, что в планах мастера с точностью повторить созданные искусственным интеллектом рисунки, URA.RU сообщил владелец тату-студии Feel Art Ефим Коваленко. «Картинку из нейросети мы взяли за основу, а остальное изменили на сеансе. Идея мне понравилась. Теперь хочу повторить то, что сделал искусственный интеллект, но уже точь-в-точь», — поделился с URA.RU Коваленко. Татуировщик отметил URA.RU, что полностью на такой формат переходить не планирует, а сеансы по нейросети организует в качестве эксперимента. Первый эскиз потребовал больших изменений: татуировка с использованием искусственного интеллекта была не целью, а идеей. Теперь в планах мастера взять не эскизы, а картины нейросети и применить их в работе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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