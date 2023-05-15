15 мая 2023

В Перми власти проверят пляж с имитациями могил. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Судоремонтный завод. Пермь, пляж, закамск виды, закамск
Ранее на пляже обнаружили небольшие холмы с черно-белыми фото на плитах Фото:

Администрация Кировского района Перми проверит пляж на правом берегу Камы с инсталляцией из ненастоящих могил. Неизвестные ранее сделали небольшие холмы и положили на них черно-белые фотографии с портретами людей.

«Сотрудники администрации Кировского района выйдут на место для проверки», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию города. Фотографии со странными могилами появились в соцсетях в прошедшие выходные.

На фотографиях пермяки запечатлели небольшие песчаные холмы, на которые сверху положили черно-белые фото разных людей на тонких каменных плитах. На снимках было четыре мужчины и одна женщина, рядом с холмами воткнуты ветки.

На пляжи нашли пять фото людей, прикрепленных к каменным плитам
На пляжи нашли пять фото людей, прикрепленных к каменным плитам

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Администрация Кировского района Перми проверит пляж на правом берегу Камы с инсталляцией из ненастоящих могил. Неизвестные ранее сделали небольшие холмы и положили на них черно-белые фотографии с портретами людей. «Сотрудники администрации Кировского района выйдут на место для проверки», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию города. Фотографии со странными могилами появились в соцсетях в прошедшие выходные. На фотографиях пермяки запечатлели небольшие песчаные холмы, на которые сверху положили черно-белые фото разных людей на тонких каменных плитах. На снимках было четыре мужчины и одна женщина, рядом с холмами воткнуты ветки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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