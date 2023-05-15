Администрация Кировского района Перми проверит пляж на правом берегу Камы с инсталляцией из ненастоящих могил. Неизвестные ранее сделали небольшие холмы и положили на них черно-белые фотографии с портретами людей.
«Сотрудники администрации Кировского района выйдут на место для проверки», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию города. Фотографии со странными могилами появились в соцсетях в прошедшие выходные.
На фотографиях пермяки запечатлели небольшие песчаные холмы, на которые сверху положили черно-белые фото разных людей на тонких каменных плитах. На снимках было четыре мужчины и одна женщина, рядом с холмами воткнуты ветки.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.