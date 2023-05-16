Закрытую тусовку элиты Екатеринбурга превратят в народный праздник

Горожан впервые пустят на закрытый конкурс красоты «Мисс Екатеринбург»
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Финал конкурса Мисс Екатеринбург-2022. Екатеринбург, мисс екатеринбург, конкурс красоты
В прошлом году оценивали таланты и красоту участниц победительницы прошлых лет Фото:

Полюбоваться на претенденток, которые поборются за титул «Мисс Екатеринбург — 2023», в этом году сможет любой желающий. Конкурс сменил формат с закрытого мероприятия на массовый — на финальном этапе всех желающих будут ждать в Историческом сквере. Об этом URA.RU рассказали организаторы конкурса.

«В юбилейный для города год мероприятие ждут изменения: занятия и съемки пройдут в новых красивых местах, а финал впервые будет открытым для всех желающих и состоится в Историческом сквере 17 августа», — заявили представители конкурса. Также планируется провести онлайн-голосование среди зрителей во время заключительного шоу.

Пока же стартовал сбор заявок, который продлится до 26 июня включительно. На конкурс приглашают девушек 18-25 лет, ростом от 170 см. На конкурс не допустят горожанок с татуировками и тех, кто ранее снимался топлес или в нижнем белье.

Кто станет ведущим «Мисс Екатеринбург» — пока хранится в тайне. Однако организаторы подчеркивают, что гость будет звездным.

В прошлом году самую красивую девушку города выбирали на элитной площадке Екатеринбурга — в Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Конкурс стал юбилейным по счету и прошел в столице Урала в 25-й раз. Ради этого события на мероприятие приехали победительницы прошлых лет, которые оценивали девушек, сидя в жюри. Обладательницей короны в 2022 году стала 20-летняя Татьяна Кузьмина.

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Полюбоваться на претенденток, которые поборются за титул «Мисс Екатеринбург — 2023», в этом году сможет любой желающий. Конкурс сменил формат с закрытого мероприятия на массовый — на финальном этапе всех желающих будут ждать в Историческом сквере. Об этом URA.RU рассказали организаторы конкурса. «В юбилейный для города год мероприятие ждут изменения: занятия и съемки пройдут в новых красивых местах, а финал впервые будет открытым для всех желающих и состоится в Историческом сквере 17 августа», — заявили представители конкурса. Также планируется провести онлайн-голосование среди зрителей во время заключительного шоу. Пока же стартовал сбор заявок, который продлится до 26 июня включительно. На конкурс приглашают девушек 18-25 лет, ростом от 170 см. На конкурс не допустят горожанок с татуировками и тех, кто ранее снимался топлес или в нижнем белье. Кто станет ведущим «Мисс Екатеринбург» — пока хранится в тайне. Однако организаторы подчеркивают, что гость будет звездным. В прошлом году самую красивую девушку города выбирали на элитной площадке Екатеринбурга — в Teatro Veneziano в «Покровском Пассаже». Конкурс стал юбилейным по счету и прошел в столице Урала в 25-й раз. Ради этого события на мероприятие приехали победительницы прошлых лет, которые оценивали девушек, сидя в жюри. Обладательницей короны в 2022 году стала 20-летняя Татьяна Кузьмина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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