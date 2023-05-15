Глава Челябинска обсудила вопрос с кампанией «Мистраль» и жителями Колхозного поселка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители владельца «Красного и белого», миллиардера Сергея Студенникова, пообещали благоустроить Колхозный поселок в Челябинске. Это будет условием согласия его жителей на строительство семиэтажного офисного центра «К&Б», сообщили URA.RU 16 мая в пресс-службе мэрии города.

«На земельных участках, находящихся в собственности ООО „Мистраль“, компания планирует возвести семиэтажное офисное здание. Проектом предусмотрено создание зеленой буферной зоны, благоустройство соседних улиц Коммунальная и Развития, организация парковочного пространства для посетителей офиса» — рассказали в пресс-службе.

Инициатором проекта документации по планировке территории в границах улиц Чайковского, Коммунальная, Неглинная, Развития в Калининском районе стала подконтрольная Студенникову компания «Мистраль». Фирма организовала проведение экспертизы шумов и освещенности. Присутствующая на встрече инициативной группы жителей и бизнесменов мэр Челябинска Наталья Котова предложила инициаторам проекта благоустроить прилегающую территорию.

«Поскольку она остается в зоне индивидуального жилищного строительства, предлагаю компании „Мистраль“ совместно с нами решить имеющиеся проблемы поселка. Где-то необходимо заасфальтировать проезды, где-то установить освещение, где-то нужны работы по благоустройству, где-то озеленение. Естественно, что после завершения строительства здания также нужно восстановить все нарушенное благоустройство», — подчеркнула Наталья Котова.

Также жители поселка волновались по поводу того, что здание станет не офисным, а складским. Представители ООО «Мистраль» объяснили, что эта территория абсолютно не подходит под организацию складских помещений: для этого недостаточно площади, а подъездные пути не подходят для большегрузов. Они также обещали тотальный контроль за состоянием прилегающей территории.

Благоустройство Колхозного поселка было основным условием согласия его жителей на строительство семиэтажного офисного центра «К&Б» Скрин: Администрация г. Челябинск

Земли, на которых компания планирует возвести семиэтажное офисное здание, уже являются собственностью ООО «Мистраль» Скрин: Администрация г. Челябинск