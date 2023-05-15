15 мая 2023

Представители владельца «Красное и белое» решили благоустроить челябинский поселок. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., магазин алкоголя, красное и белое, алкомаркет
Глава Челябинска обсудила вопрос с кампанией «Мистраль» и жителями Колхозного поселка Фото:

Представители владельца «Красного и белого», миллиардера Сергея Студенникова, пообещали благоустроить Колхозный поселок в Челябинске. Это будет условием согласия его жителей на строительство семиэтажного офисного центра «К&Б», сообщили URA.RU 16 мая в пресс-службе мэрии города.

«На земельных участках, находящихся в собственности ООО „Мистраль“, компания планирует возвести семиэтажное офисное здание. Проектом предусмотрено создание зеленой буферной зоны, благоустройство соседних улиц Коммунальная и Развития, организация парковочного пространства для посетителей офиса» — рассказали в пресс-службе.

Инициатором проекта документации по планировке территории в границах улиц Чайковского, Коммунальная, Неглинная, Развития в Калининском районе стала подконтрольная Студенникову компания «Мистраль». Фирма организовала проведение экспертизы шумов и освещенности. Присутствующая на встрече инициативной группы жителей и бизнесменов мэр Челябинска Наталья Котова предложила инициаторам проекта благоустроить прилегающую территорию.

«Поскольку она остается в зоне индивидуального жилищного строительства, предлагаю компании „Мистраль“ совместно с нами решить имеющиеся проблемы поселка. Где-то необходимо заасфальтировать проезды, где-то установить освещение, где-то нужны работы по благоустройству, где-то озеленение. Естественно, что после завершения строительства здания также нужно восстановить все нарушенное благоустройство», — подчеркнула Наталья Котова.

Также жители поселка волновались по поводу того, что здание станет не офисным, а складским. Представители ООО «Мистраль» объяснили, что эта территория абсолютно не подходит под организацию складских помещений: для этого недостаточно площади, а подъездные пути не подходят для большегрузов. Они также обещали тотальный контроль за состоянием прилегающей территории.

Благоустройство Колхозного поселка было основным условием согласия его жителей на строительство семиэтажного офисного центра «К&Б»
Благоустройство Колхозного поселка было основным условием согласия его жителей на строительство семиэтажного офисного центра «К&Б»
Земли, на которых компания планирует возвести семиэтажное офисное здание, уже являются собственностью ООО «Мистраль»
Земли, на которых компания планирует возвести семиэтажное офисное здание, уже являются собственностью ООО «Мистраль»
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Представители владельца «Красного и белого», миллиардера Сергея Студенникова, пообещали благоустроить Колхозный поселок в Челябинске. Это будет условием согласия его жителей на строительство семиэтажного офисного центра «К&Б», сообщили URA.RU 16 мая в пресс-службе мэрии города. «На земельных участках, находящихся в собственности ООО „Мистраль“, компания планирует возвести семиэтажное офисное здание. Проектом предусмотрено создание зеленой буферной зоны, благоустройство соседних улиц Коммунальная и Развития, организация парковочного пространства для посетителей офиса» — рассказали в пресс-службе. Инициатором проекта документации по планировке территории в границах улиц Чайковского, Коммунальная, Неглинная, Развития в Калининском районе стала подконтрольная Студенникову компания «Мистраль». Фирма организовала проведение экспертизы шумов и освещенности. Присутствующая на встрече инициативной группы жителей и бизнесменов мэр Челябинска Наталья Котова предложила инициаторам проекта благоустроить прилегающую территорию. «Поскольку она остается в зоне индивидуального жилищного строительства, предлагаю компании „Мистраль“ совместно с нами решить имеющиеся проблемы поселка. Где-то необходимо заасфальтировать проезды, где-то установить освещение, где-то нужны работы по благоустройству, где-то озеленение. Естественно, что после завершения строительства здания также нужно восстановить все нарушенное благоустройство», — подчеркнула Наталья Котова. Также жители поселка волновались по поводу того, что здание станет не офисным, а складским. Представители ООО «Мистраль» объяснили, что эта территория абсолютно не подходит под организацию складских помещений: для этого недостаточно площади, а подъездные пути не подходят для большегрузов. Они также обещали тотальный контроль за состоянием прилегающей территории.
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