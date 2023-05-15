Курганцам предлагают сообщать о школьном буллинге в дневниках

16 мая 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

В электронных дневниках курганских школьниках появилась кнопка экстренного реагирования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В электронных дневниках школьников Курганской области появилась кнопка «Сообщить о буллинге». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента образования. «В электронном дневнике (журнале) для школьников Курганской области и их родителей появилась новая функция. Кнопка „Сообщить о буллинге“ размещена на верхней панели сайта и выделена оранжевым цветом. Теперь участники образовательного процесса в случае конфликтной ситуации, травли ребенка в школе, могут сообщить об этом, заполнив форму обращения», — говорится в сообщении ведомства. Жалоба на буллинг поступит в областной Центр помощи детям. Специалисты центра предпримут необходимые меры, в том числе окажут психологическую и социальную помощь пострадавшим. По словам директора департамента образования Андрея Кочерова, с появлением кнопки в дневниках специалисты смогут оперативно реагировать на случаи травли и унижения детей в школах. В целом, для выявления фактов травли детей в школе и жестокого обращения дома, в курганских школах проводят анкетирование среди учеников. Ранее URA.RU писало, что курганская гимназия пыталась избавиться от неугодного ученика. Учитель предложила мальчику из 8 класса перевестись в другое образовательное учреждение. После того, как школьник отказался, учитель начала ставить ему двойки по предмету. Аннулировать двойки мальчик смог, сдав контрольную по программе 9 класса другому педагогу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В электронных дневниках школьников Курганской области появилась кнопка «Сообщить о буллинге». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального департамента образования. «В электронном дневнике (журнале) для школьников Курганской области и их родителей появилась новая функция. Кнопка „Сообщить о буллинге“ размещена на верхней панели сайта и выделена оранжевым цветом. Теперь участники образовательного процесса в случае конфликтной ситуации, травли ребенка в школе, могут сообщить об этом, заполнив форму обращения», — говорится в сообщении ведомства. Жалоба на буллинг поступит в областной Центр помощи детям. Специалисты центра предпримут необходимые меры, в том числе окажут психологическую и социальную помощь пострадавшим. По словам директора департамента образования Андрея Кочерова, с появлением кнопки в дневниках специалисты смогут оперативно реагировать на случаи травли и унижения детей в школах. В целом, для выявления фактов травли детей в школе и жестокого обращения дома, в курганских школах проводят анкетирование среди учеников. Ранее URA.RU писало, что курганская гимназия пыталась избавиться от неугодного ученика. Учитель предложила мальчику из 8 класса перевестись в другое образовательное учреждение. После того, как школьник отказался, учитель начала ставить ему двойки по предмету. Аннулировать двойки мальчик смог, сдав контрольную по программе 9 класса другому педагогу.