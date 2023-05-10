В Кургане гимназия пыталась избавиться от неугодного ученика

11 мая 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Ученику 8-го класса удалось аннулировать двойки по предмету Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В одной из гимназий Кургана педагог начала ставить ученику 8-го класса двойки после того, как он отказался перевестись в другое учебное заведение. Родители мальчика пожаловались в областной родительский комитет, после чего двойки удалось аннулировать, рассказал URA.RU председатель родкомитета Юрий Леонов. «Учитель предложила ученику уйти из школы, а в ответ на отказ начала ставить двойки по своему предмету. Когда шансов получить итоговую положительную оценку не было, папа обратился за помощью в департамент социальной политики города и к нам. В результате была достигнута договоренность со школой, что ученик напишет контрольную работу за 8 класс у другого учителя и оценка за работу пойдет как переводная. Контрольная оказалась из 9 класса, но ученик с ней успешно справился и получил положительную оценку. Тем самым двойки были аннулированы», — рассказал Леонов. Леонов отметил, что выгнать ученика хотели не за успеваемость, с программой обучения у него проблем не было. В числе претензий к мальчику были частые прогулы уроков. «Практика такая существует, сталкивался неоднократно: предлагают уйти из школы, а если не уходят, то заваливают двойками. С этой же гимназией был случай в прошлом году, ученик ушел. Законное право каждого учащегося не согласиться с оценкой и добиться ее пересмотра. Но школы неохотно идут на такой шаг», — отмечает председатель родкомитета. В другом случае, по словам Леонова, лицей для повышения статистики по экзаменам предложил уйти пяти ученикам 9 класса. Леонов предлагает родителям, чьи дети попали в подобную ситуацию, помощь родкомитета. Ранее URA.RU писало, что в школах Курганской области не хватает более 400 учителей. В сельских школах не хватает 374 учителя при коэффициенте совмещения 1,7. Это значит, что все работают больше, чем на полторы ставки, рассказала депутат облдумы Ольга Баланчук. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В одной из гимназий Кургана педагог начала ставить ученику 8-го класса двойки после того, как он отказался перевестись в другое учебное заведение. Родители мальчика пожаловались в областной родительский комитет, после чего двойки удалось аннулировать, рассказал URA.RU председатель родкомитета Юрий Леонов. «Учитель предложила ученику уйти из школы, а в ответ на отказ начала ставить двойки по своему предмету. Когда шансов получить итоговую положительную оценку не было, папа обратился за помощью в департамент социальной политики города и к нам. В результате была достигнута договоренность со школой, что ученик напишет контрольную работу за 8 класс у другого учителя и оценка за работу пойдет как переводная. Контрольная оказалась из 9 класса, но ученик с ней успешно справился и получил положительную оценку. Тем самым двойки были аннулированы», — рассказал Леонов. Леонов отметил, что выгнать ученика хотели не за успеваемость, с программой обучения у него проблем не было. В числе претензий к мальчику были частые прогулы уроков. «Практика такая существует, сталкивался неоднократно: предлагают уйти из школы, а если не уходят, то заваливают двойками. С этой же гимназией был случай в прошлом году, ученик ушел. Законное право каждого учащегося не согласиться с оценкой и добиться ее пересмотра. Но школы неохотно идут на такой шаг», — отмечает председатель родкомитета. В другом случае, по словам Леонова, лицей для повышения статистики по экзаменам предложил уйти пяти ученикам 9 класса. Леонов предлагает родителям, чьи дети попали в подобную ситуацию, помощь родкомитета. Ранее URA.RU писало, что в школах Курганской области не хватает более 400 учителей. В сельских школах не хватает 374 учителя при коэффициенте совмещения 1,7. Это значит, что все работают больше, чем на полторы ставки, рассказала депутат облдумы Ольга Баланчук.