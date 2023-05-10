В Кургане гимназия пыталась избавиться от неугодного ученика

В одной из гимназий Кургана педагог начала ставить ученику 8-го класса двойки после того, как он отказался перевестись в другое учебное заведение. Родители мальчика пожаловались в областной родительский комитет, после чего двойки удалось аннулировать, рассказал URA.RU председатель родкомитета Юрий Леонов.
«Учитель предложила ученику уйти из школы, а в ответ на отказ начала ставить двойки по своему предмету. Когда шансов получить итоговую положительную оценку не было, папа обратился за помощью в департамент социальной политики города и к нам. В результате была достигнута договоренность со школой, что ученик напишет контрольную работу за 8 класс у другого учителя и оценка за работу пойдет как переводная. Контрольная оказалась из 9 класса, но ученик с ней успешно справился и получил положительную оценку. Тем самым двойки были аннулированы», — рассказал Леонов.
Леонов отметил, что выгнать ученика хотели не за успеваемость, с программой обучения у него проблем не было. В числе претензий к мальчику были частые прогулы уроков. «Практика такая существует, сталкивался неоднократно: предлагают уйти из школы, а если не уходят, то заваливают двойками. С этой же гимназией был случай в прошлом году, ученик ушел. Законное право каждого учащегося не согласиться с оценкой и добиться ее пересмотра. Но школы неохотно идут на такой шаг», — отмечает председатель родкомитета. В другом случае, по словам Леонова, лицей для повышения статистики по экзаменам предложил уйти пяти ученикам 9 класса. Леонов предлагает родителям, чьи дети попали в подобную ситуацию, помощь родкомитета.
Ранее URA.RU писало, что в школах Курганской области не хватает более 400 учителей. В сельских школах не хватает 374 учителя при коэффициенте совмещения 1,7. Это значит, что все работают больше, чем на полторы ставки, рассказала депутат облдумы Ольга Баланчук.
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