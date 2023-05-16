В Госдуме денонсировали ДОВСЕ

Вячеслав Володин сообщил, что ДОВСЕ денонсирован
Депутаты Госдумы приняли решение о денонсировании Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Об этом сообщил Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
«Депутаты Государственной Думы, руководствуясь интересами наших граждан, в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, приняли решение денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе», — написал Володин в своем telegram-канале.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия выйдет из договора об обычных вооруженных силах в Европе.
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