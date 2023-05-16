Курганский завод отсудил у дорожной компании из Москвы более 146 млн за долги

17 мая 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

«Курганстальмост» отсудил у компании из Москвы около 147 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU ЗАО «Курганстальмост» отсудило у дорожной компании «АРКС МТ» из Москвы около 147 миллионов рублей за поставки металлоконструкций для моста. Информация об это размещена на сайте Арбитражного суда Москвы. «Взыскать с ООО „АРКС МТ“ в пользу ЗАО „Курганстальмост“ 146 903 284 рубля. Из них основной долг в размере 129 081 892 рублей; основной долг за сопутствующую поставку продукцию в размере 17 546 рублей; неустойка (пени) в размере 17 803 844 рублей за период с 05.09.2020 года по 26.01.2023 года», — говорится в решении суда. Также начислена неустойка за период с 27 января 2023 года по день фактического выполнения обязательств — в размере 0,02% за каждый день просрочки. Кроме того, московской фирме необходимо будет оплатить расходы по уплате госпошлины на 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганский завод требовал с дорожной компании из Москвы свыше 151 млн рублей. Также сообщалось, что «Курганстальмост» судится с мэрией курганской «Рублевки». Предприятие, занимающееся строительством мостов и соцобъектов, хочет взыскать с администрации Кетовского округа более 600 тысяч рублей. По информации инсайдеров, это связано со строительством детсадов.

ЗАО «Курганстальмост» отсудило у дорожной компании «АРКС МТ» из Москвы около 147 миллионов рублей за поставки металлоконструкций для моста. Информация об это размещена на сайте Арбитражного суда Москвы. «Взыскать с ООО „АРКС МТ“ в пользу ЗАО „Курганстальмост“ 146 903 284 рубля. Из них основной долг в размере 129 081 892 рублей; основной долг за сопутствующую поставку продукцию в размере 17 546 рублей; неустойка (пени) в размере 17 803 844 рублей за период с 05.09.2020 года по 26.01.2023 года», — говорится в решении суда. Также начислена неустойка за период с 27 января 2023 года по день фактического выполнения обязательств — в размере 0,02% за каждый день просрочки. Кроме того, московской фирме необходимо будет оплатить расходы по уплате госпошлины на 200 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что курганский завод требовал с дорожной компании из Москвы свыше 151 млн рублей. Также сообщалось, что «Курганстальмост» судится с мэрией курганской «Рублевки». Предприятие, занимающееся строительством мостов и соцобъектов, хочет взыскать с администрации Кетовского округа более 600 тысяч рублей. По информации инсайдеров, это связано со строительством детсадов.