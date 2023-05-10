Завод бизнесмена Парышева судится с мэрией курганской «Рублевки»

11 мая 2023 в 08:50 Размер текста - 17 +

Предприятие бизнесмена Дмитрия Парышева судится с мэрией Кетовского округа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Предприятие «Курганстальмост», которым владеет бизнесмен Дмитрий Парышев требует с администрации Кетовского округа (также называется курганской «Рублевкой») более 600 тысяч рублей за выполненные работы по муниципальному контракту. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «ЗАО „Курганстальмост“ обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации Кетовского муниципального округа и Управления образования администрации Кетовского муниципального округа Курганской области стоимости выполненных по муниципальному контракту от 2020 года работ в сумме 631 058 рублей, а также расходов по уплате госпошлины в размере 15 621 рубля», — говорится в определении. По данным инсайдеров, судебный иск связан со строительством детских садов в Кетовском округе. URA.RU обратилось на предприятие ЗАО «Курганстальмост», чтобы выяснить подробности искового заявления. В пресс-службе завода от комментариев отказались. Ранее URA.RU писало, что компания курганского бизнесмена Парышева займется жилой застройкой Заозерного. Предприятие «Курганстальмост» выиграло на торгах контракт на сумму около 71 млн рублей. Также сообщалось, что курганский завод за год увеличил чистую прибыль более чем на полмиллиарда рублей. Всего за 2022 год выручка составила свыше 24 млрд рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предприятие «Курганстальмост», которым владеет бизнесмен Дмитрий Парышев требует с администрации Кетовского округа (также называется курганской «Рублевкой») более 600 тысяч рублей за выполненные работы по муниципальному контракту. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда Курганской области. «ЗАО „Курганстальмост“ обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации Кетовского муниципального округа и Управления образования администрации Кетовского муниципального округа Курганской области стоимости выполненных по муниципальному контракту от 2020 года работ в сумме 631 058 рублей, а также расходов по уплате госпошлины в размере 15 621 рубля», — говорится в определении. По данным инсайдеров, судебный иск связан со строительством детских садов в Кетовском округе. URA.RU обратилось на предприятие ЗАО «Курганстальмост», чтобы выяснить подробности искового заявления. В пресс-службе завода от комментариев отказались. Ранее URA.RU писало, что компания курганского бизнесмена Парышева займется жилой застройкой Заозерного. Предприятие «Курганстальмост» выиграло на торгах контракт на сумму около 71 млн рублей. Также сообщалось, что курганский завод за год увеличил чистую прибыль более чем на полмиллиарда рублей. Всего за 2022 год выручка составила свыше 24 млрд рублей.