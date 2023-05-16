16 мая 2023

В Курганской области ушли в отставку два начальника полиции

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония, посвященная присвоению стадиону "Центральный" имени Валерия Брумеля. Курган, фуражка, полиция, полицейская форма
Начальники курганских отдела полиции ушли в отставку Фото:

Главы межмуниципальных отделений полиции «Макушинский» и «Петуховский» уволились со своих должностей. Данные о руководителях исчезли с сайта УМВД РФ по Курганской области

В полиции URA.RU данную информацию подтвердили. «Киселев Дмитрий Владимирович (МО МВД „Петуховский“) и Брюхов Андрей Александрович (МО МВД „Макушинский“) уволены из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на пенсию» — рассказали в пресс-службе областного управления.

Подполковник полиции Киселев официально стал начальником Петуховского межрайонного отдела МВД лишь в июле 2022 года. В настоящее время руководить отделом временно назначен майор Николай Захаров.

Полковник Брюхов проработал в макушинской полиции более 11 лет. Врио начальника вместо него назначен подполковник Илья Фридьев.

Ранее URA.RU сообщало, что начальник полиции на «курганской Рублевке» может уйти в отставку. В Кетовском отделе полиции назначили в качестве временного главы силовика из Кургана.

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Главы межмуниципальных отделений полиции «Макушинский» и «Петуховский» уволились со своих должностей. Данные о руководителях исчезли с сайта УМВД РФ по Курганской области В полиции URA.RU данную информацию подтвердили. «Киселев Дмитрий Владимирович (МО МВД „Петуховский“) и Брюхов Андрей Александрович (МО МВД „Макушинский“) уволены из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на пенсию» — рассказали в пресс-службе областного управления. Подполковник полиции Киселев официально стал начальником Петуховского межрайонного отдела МВД лишь в июле 2022 года. В настоящее время руководить отделом временно назначен майор Николай Захаров. Полковник Брюхов проработал в макушинской полиции более 11 лет. Врио начальника вместо него назначен подполковник Илья Фридьев. Ранее URA.RU сообщало, что начальник полиции на «курганской Рублевке» может уйти в отставку. В Кетовском отделе полиции назначили в качестве временного главы силовика из Кургана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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