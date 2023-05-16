В Курганской области ушли в отставку два начальника полиции

Главы межмуниципальных отделений полиции «Макушинский» и «Петуховский» уволились со своих должностей. Данные о руководителях исчезли с сайта УМВД РФ по Курганской области
В полиции URA.RU данную информацию подтвердили. «Киселев Дмитрий Владимирович (МО МВД „Петуховский“) и Брюхов Андрей Александрович (МО МВД „Макушинский“) уволены из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на пенсию» — рассказали в пресс-службе областного управления.
Подполковник полиции Киселев официально стал начальником Петуховского межрайонного отдела МВД лишь в июле 2022 года. В настоящее время руководить отделом временно назначен майор Николай Захаров.
Полковник Брюхов проработал в макушинской полиции более 11 лет. Врио начальника вместо него назначен подполковник Илья Фридьев.
Ранее URA.RU сообщало, что начальник полиции на «курганской Рублевке» может уйти в отставку. В Кетовском отделе полиции назначили в качестве временного главы силовика из Кургана.
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