В Курганской области ушли в отставку два начальника полиции

17 мая 2023 в 07:47 Размер текста - 17 +

Начальники курганских отдела полиции ушли в отставку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главы межмуниципальных отделений полиции «Макушинский» и «Петуховский» уволились со своих должностей. Данные о руководителях исчезли с сайта УМВД РФ по Курганской области В полиции URA.RU данную информацию подтвердили. «Киселев Дмитрий Владимирович (МО МВД „Петуховский“) и Брюхов Андрей Александрович (МО МВД „Макушинский“) уволены из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на пенсию» — рассказали в пресс-службе областного управления. Подполковник полиции Киселев официально стал начальником Петуховского межрайонного отдела МВД лишь в июле 2022 года. В настоящее время руководить отделом временно назначен майор Николай Захаров. Полковник Брюхов проработал в макушинской полиции более 11 лет. Врио начальника вместо него назначен подполковник Илья Фридьев. Ранее URA.RU сообщало, что начальник полиции на «курганской Рублевке» может уйти в отставку. В Кетовском отделе полиции назначили в качестве временного главы силовика из Кургана.

Главы межмуниципальных отделений полиции «Макушинский» и «Петуховский» уволились со своих должностей. Данные о руководителях исчезли с сайта УМВД РФ по Курганской области В полиции URA.RU данную информацию подтвердили. «Киселев Дмитрий Владимирович (МО МВД „Петуховский“) и Брюхов Андрей Александрович (МО МВД „Макушинский“) уволены из органов внутренних дел по выслуге лет, дающей право на пенсию» — рассказали в пресс-службе областного управления. Подполковник полиции Киселев официально стал начальником Петуховского межрайонного отдела МВД лишь в июле 2022 года. В настоящее время руководить отделом временно назначен майор Николай Захаров. Полковник Брюхов проработал в макушинской полиции более 11 лет. Врио начальника вместо него назначен подполковник Илья Фридьев. Ранее URA.RU сообщало, что начальник полиции на «курганской Рублевке» может уйти в отставку. В Кетовском отделе полиции назначили в качестве временного главы силовика из Кургана.