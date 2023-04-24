В курганском отделе полиции сменится руководство Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым начальником ОМВД России «Кетовский» (округ, который также называют «курганской Рублевкой») назначат Романа Колпакова. В настоящее время он временно исполняет обязанности руководителя. Об этом URA.RU рассказали источники, близкие к силовым структурам.

«Начальником кетовской полиции будет назначен Роман Колпаков. Сейчас он временно исполняет обязанности начальника ОМВД», — сообщили источники. На сайте курганского УМВД начальником указан прежний руководитель Дмитрий Пьянников.

По информации источников URA.RU, глава кетовской полиции ушел в отпуск, из которого уже не вернется в свой кабинет. Он руководил отделом с декабря 2016 года. По версии приближенных к правоохранительным органам источников, недовольство работой Пьянникова привело к отставке после очередного уголовного дела на его подчиненного.

Редакция обратилась в УМВД региона за комментарием. В полиции сообщили, что Пьянников находится в отпуске, а также подтвердили факт назначения Колпакова на должность врио.

50-летний Роман Колпаков до назначения на должность больше года работал заместителем начальника по оперативной работе УМВД по Курганской области. До этого он руководил региональным управлением по контролю за оборотом наркотиков. Имеет благодарности и ведомственные награды.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском отделе полиции был задержан замначальника. Мужчину отправили под арест после обысков в отделе.