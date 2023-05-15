15 мая 2023

Змея напала на челябинца. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж аркадий
Змея бросилась на рыбака из Озерска Фото:

Рыбак из Озерска (Челябинская область) спас себя пневматическим оружием от нападения гадюки. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях.

«Вчера имел счастье увернуться и избавить других от этой красавицы. Повезло, пневматика под рукой была! Чушь, что они уползают», — написал Дмитрий З. в паблике «Ozersk Fishing. Рыбалка и активный отдых!» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях Дмитрий признался, что ему до сих пор не по себе после попытки нападения гадюки. Подписчик Денис Ш. рассказал, что на последней рыбалке змея подползла к нему со спины. Он напомнил, что у пресмыкающихся начался брачный сезон, из-за чего они могут быть агрессивны.

Мужчина успел застрелить в гадюку до того, как она нанесла удар
Мужчина успел застрелить в гадюку до того, как она нанесла удар

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Рыбак из Озерска (Челябинская область) спас себя пневматическим оружием от нападения гадюки. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях. «Вчера имел счастье увернуться и избавить других от этой красавицы. Повезло, пневматика под рукой была! Чушь, что они уползают», — написал Дмитрий З. в паблике «Ozersk Fishing. Рыбалка и активный отдых!» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях Дмитрий признался, что ему до сих пор не по себе после попытки нападения гадюки. Подписчик Денис Ш. рассказал, что на последней рыбалке змея подползла к нему со спины. Он напомнил, что у пресмыкающихся начался брачный сезон, из-за чего они могут быть агрессивны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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