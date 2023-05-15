Змея бросилась на рыбака из Озерска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рыбак из Озерска (Челябинская область) спас себя пневматическим оружием от нападения гадюки. Об этом мужчина рассказал в социальных сетях.

«Вчера имел счастье увернуться и избавить других от этой красавицы. Повезло, пневматика под рукой была! Чушь, что они уползают», — написал Дмитрий З. в паблике «Ozersk Fishing. Рыбалка и активный отдых!» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях Дмитрий признался, что ему до сих пор не по себе после попытки нападения гадюки. Подписчик Денис Ш. рассказал, что на последней рыбалке змея подползла к нему со спины. Он напомнил, что у пресмыкающихся начался брачный сезон, из-за чего они могут быть агрессивны.