Медведев заявил, что Россия будет наращивать производство вооружений

Россия намерена увеличивать производство вооружений. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал решение Госдумы РФ о денонсировании Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
«Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. <…> И конечно, [мы] будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения», — написал Дмитрий Медведев в своем
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Государственной Думой было принято решение объявить ДОВСЕ недействительным. По словам политика, депутаты пошли на это, исходя из интересов российских граждан и обеспечения безопасности страны.
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