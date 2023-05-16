Медведев заявил, что Россия будет наращивать производство вооружений

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Политсовет партии "Единая Россия". Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил, что ДОВСЕ утратил актуальность еще в 2007 году Фото:

Россия намерена увеличивать производство вооружений. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал решение Госдумы РФ о денонсировании Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. <…> И конечно, [мы] будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Политик также подчеркнул, что ДОВСЕ утратил свою актуальность еще в 2007 году.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Государственной Думой было принято решение объявить ДОВСЕ недействительным. По словам политика, депутаты пошли на это, исходя из интересов российских граждан и обеспечения безопасности страны.

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Россия намерена увеличивать производство вооружений. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал решение Госдумы РФ о денонсировании Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). «Госдума денонсировала ДОВСЕ. Туда ему и дорога. Теперь и по линии ранее приостановленных международных обязательств нам ничто не мешает размещать наше оружие там, где мы хотим, для защиты национальных интересов. <…> И конечно, [мы] будем максимально увеличивать выпуск вооружений, военной и специальной техники и средств поражения», — написал Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. Политик также подчеркнул, что ДОВСЕ утратил свою актуальность еще в 2007 году. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Государственной Думой было принято решение объявить ДОВСЕ недействительным. По словам политика, депутаты пошли на это, исходя из интересов российских граждан и обеспечения безопасности страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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