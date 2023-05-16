Силовики занялись свердловской пенсионеркой, травмированной стоматологом

Стоматологи пытались вырвать зуб, который рос с осложнениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следователи проверяют, как лечили пенсионерку из Верхней Пышмы, которой два часа вырывали зуб мудрости и, предположительно, сломали челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

«Следователи СК России устанавливают обстоятельства возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи пожилой пациентке», — сообщил представитель пресс-службы в telegram-канале свердловского управления СК. Родственники сообщали, что врачи около двух часов пытались вырвать пенсионерке зуб, после чего ее пришлось госпитализировать.

Ситуация была осложнена: зуб рос неправильно, и мешали сопутствующие заболевания. Предположительно, в таких случаях для удаления зуба необходима помощь челюстного хирурга.