Силовики занялись свердловской пенсионеркой, травмированной стоматологом

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Стоматология. Челябинск, стоматология, клещи, щипцы, инструменты стоматолога
Стоматологи пытались вырвать зуб, который рос с осложнениями Фото:

Следователи проверяют, как лечили пенсионерку из Верхней Пышмы, которой два часа вырывали зуб мудрости и, предположительно, сломали челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области.

«Следователи СК России устанавливают обстоятельства возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи пожилой пациентке», — сообщил представитель пресс-службы в telegram-канале свердловского управления СК. Родственники сообщали, что врачи около двух часов пытались вырвать пенсионерке зуб, после чего ее пришлось госпитализировать.

Ситуация была осложнена: зуб рос неправильно, и мешали сопутствующие заболевания. Предположительно, в таких случаях для удаления зуба необходима помощь челюстного хирурга.

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Следователи проверяют, как лечили пенсионерку из Верхней Пышмы, которой два часа вырывали зуб мудрости и, предположительно, сломали челюсть. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Свердловской области. «Следователи СК России устанавливают обстоятельства возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи пожилой пациентке», — сообщил представитель пресс-службы в telegram-канале свердловского управления СК. Родственники сообщали, что врачи около двух часов пытались вырвать пенсионерке зуб, после чего ее пришлось госпитализировать. Ситуация была осложнена: зуб рос неправильно, и мешали сопутствующие заболевания. Предположительно, в таких случаях для удаления зуба необходима помощь челюстного хирурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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