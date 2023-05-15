Тюменских рыбаков возмутил новый запрет властей

Тюменцам хотят запретить посещать водные объекты из-за режима ЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменских рыбаков возмутил новый запрет на посещение водных объектов, который планируют ввести на территории региона из-за режима ЧС. Как рассказали URA.RU тюменцы, большинство любителей рыбалки понимают ситуацию с пожарами и поэтому не разводят костры в лесах и на берегах озер.

«Нужно ужесточить именно наказание за поджоги и разведение огня. Жжет человек костер в лесу или на берегу — получите штраф. А запрещать это (посещение водных объектов — прим. URA.RU) точно ни к чему хорошему не приведет», — рассказал агентству рыбак Анатолий Симанков.

Такого же мнения придерживается тюменец Сергей Ермолаев. «Запрещать нельзя, а вот проверять, чтобы костры не жгли, можно», — отметил рыбак.

Другой тюменец поделился мнением, что доступ на водоемы нужно ограничить только тем, кто приезжает жарить шашлык. В отличие от отдыхающих, рыбаки понимают ситуацию с пожароопасным режимом в регионе. «В планах у рыболовов только рыбалка, а не разведение костров. Но существуют отдельные люди, которые принципиально едут к водоемам на шашлыки. И, как можно заметить, запреты их не останавливают. Надзор, я считаю,нужен индивидуальный, только для таких отдыхающих», — рассказал корреспонденту URA.RU Ярослав Шилов.

Ранее URA.RU писало, что власти Тюменской области хотят запретить гражданам посещать водные объекты из-за режима ЧС по ландшафтным пожарам. В настоящее время тюменцам нельзя ходить в лес.