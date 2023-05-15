15 мая 2023

Тюменских рыбаков возмутил новый запрет властей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляж на Муллашах. Тюмень, пляж, купание запрещено, озеро, водоем, пляжный сезон, муллаши
Тюменцам хотят запретить посещать водные объекты из-за режима ЧС Фото:

Тюменских рыбаков возмутил новый запрет на посещение водных объектов, который планируют ввести на территории региона из-за режима ЧС. Как рассказали URA.RU тюменцы, большинство любителей рыбалки понимают ситуацию с пожарами и поэтому не разводят костры в лесах и на берегах озер.

«Нужно ужесточить именно наказание за поджоги и разведение огня. Жжет человек костер в лесу или на берегу — получите штраф. А запрещать это (посещение водных объектов — прим. URA.RU) точно ни к чему хорошему не приведет», — рассказал агентству рыбак Анатолий Симанков.

Такого же мнения придерживается тюменец Сергей Ермолаев. «Запрещать нельзя, а вот проверять, чтобы костры не жгли, можно», — отметил рыбак.

Другой тюменец поделился мнением, что доступ на водоемы нужно ограничить только тем, кто приезжает жарить шашлык. В отличие от отдыхающих, рыбаки понимают ситуацию с пожароопасным режимом в регионе. «В планах у рыболовов только рыбалка, а не разведение костров. Но существуют отдельные люди, которые принципиально едут к водоемам на шашлыки. И, как можно заметить, запреты их не останавливают. Надзор, я считаю,нужен индивидуальный, только для таких отдыхающих», — рассказал корреспонденту URA.RU Ярослав Шилов.

Ранее URA.RU писало, что власти Тюменской области хотят запретить гражданам посещать водные объекты из-за режима ЧС по ландшафтным пожарам. В настоящее время тюменцам нельзя ходить в лес.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменских рыбаков возмутил новый запрет на посещение водных объектов, который планируют ввести на территории региона из-за режима ЧС. Как рассказали URA.RU тюменцы, большинство любителей рыбалки понимают ситуацию с пожарами и поэтому не разводят костры в лесах и на берегах озер. «Нужно ужесточить именно наказание за поджоги и разведение огня. Жжет человек костер в лесу или на берегу — получите штраф. А запрещать это (посещение водных объектов — прим. URA.RU) точно ни к чему хорошему не приведет», — рассказал агентству рыбак Анатолий Симанков. Такого же мнения придерживается тюменец Сергей Ермолаев. «Запрещать нельзя, а вот проверять, чтобы костры не жгли, можно», — отметил рыбак. Другой тюменец поделился мнением, что доступ на водоемы нужно ограничить только тем, кто приезжает жарить шашлык. В отличие от отдыхающих, рыбаки понимают ситуацию с пожароопасным режимом в регионе. «В планах у рыболовов только рыбалка, а не разведение костров. Но существуют отдельные люди, которые принципиально едут к водоемам на шашлыки. И, как можно заметить, запреты их не останавливают. Надзор, я считаю,нужен индивидуальный, только для таких отдыхающих», — рассказал корреспонденту URA.RU Ярослав Шилов. Ранее URA.RU писало, что власти Тюменской области хотят запретить гражданам посещать водные объекты из-за режима ЧС по ландшафтным пожарам. В настоящее время тюменцам нельзя ходить в лес.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...