Тюменцам запретили ходить в лес

В Тюменской области вводят противопожарный режим

31 марта 2023 в 16:16 Размер текста - 17 +

С 3 апреля посещать тюменские леса будет запрещено Фото: Екатерина Сычкова С 3 апреля в Тюмени вводится особый противопожарный режим. Информацию об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Особый противопожарный режим вводим в регионе с 3 апреля. С этого же дня устанавливаем пожароопасный сезон в лесах. Сегодня подписал соответствующие документы», — отчитался губернатор в соцсетях. С этого момента следить за обстановкой будут сотрудники лесной охраны и полицейские. С 3 апреля под запретом посещение лесов в Тюменской области. Ранее до 30 июня власти продлили режим повышенной готовности по коронавирусу. Соответствующий указ также подписал губернатор Александр Моор.

С 3 апреля в Тюмени вводится особый противопожарный режим. Информацию об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Особый противопожарный режим вводим в регионе с 3 апреля. С этого же дня устанавливаем пожароопасный сезон в лесах. Сегодня подписал соответствующие документы», — отчитался губернатор в соцсетях. С этого момента следить за обстановкой будут сотрудники лесной охраны и полицейские. С 3 апреля под запретом посещение лесов в Тюменской области. Ранее до 30 июня власти продлили режим повышенной готовности по коронавирусу. Соответствующий указ также подписал губернатор Александр Моор.