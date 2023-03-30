Тюменцам запретили ходить в лес

С 3 апреля в Тюмени вводится особый противопожарный режим. Информацию об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
«Особый противопожарный режим вводим в регионе с 3 апреля. С этого же дня устанавливаем пожароопасный сезон в лесах. Сегодня подписал соответствующие документы», — отчитался губернатор в соцсетях.
С этого момента следить за обстановкой будут сотрудники лесной охраны и полицейские. С 3 апреля под запретом посещение лесов в Тюменской области.
Ранее до 30 июня власти продлили режим повышенной готовности по коронавирусу. Соответствующий указ также подписал губернатор Александр Моор.
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