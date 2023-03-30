30 марта 2023

Тюменцам запретили ходить в лес

В Тюменской области вводят противопожарный режим
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Чистопрудном. Курган, мчс, пожар, лес, лесные пожары, дым, лес в дыму, чистопрудное
С 3 апреля посещать тюменские леса будет запрещено Фото:

С 3 апреля в Тюмени вводится особый противопожарный режим. Информацию об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Особый противопожарный режим вводим в регионе с 3 апреля. С этого же дня устанавливаем пожароопасный сезон в лесах. Сегодня подписал соответствующие документы», — отчитался губернатор в соцсетях.

С этого момента следить за обстановкой будут сотрудники лесной охраны и полицейские. С 3 апреля под запретом посещение лесов в Тюменской области.

Ранее до 30 июня власти продлили режим повышенной готовности по коронавирусу. Соответствующий указ также подписал губернатор Александр Моор.

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С 3 апреля в Тюмени вводится особый противопожарный режим. Информацию об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. «Особый противопожарный режим вводим в регионе с 3 апреля. С этого же дня устанавливаем пожароопасный сезон в лесах. Сегодня подписал соответствующие документы», — отчитался губернатор в соцсетях. С этого момента следить за обстановкой будут сотрудники лесной охраны и полицейские. С 3 апреля под запретом посещение лесов в Тюменской области. Ранее до 30 июня власти продлили режим повышенной готовности по коронавирусу. Соответствующий указ также подписал губернатор Александр Моор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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