14 мая 2023

Из-за природных пожаров тюменские власти готовят новый запрет для тюменцев

Власти Тюменской области хотят запретить гражданам посещать водные объекты
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара. Тюмень, лето, озеро, водоем, велосипед
Тюменцам хотят запретить отдых возле рек и озер Фото:

Запрет на посещение водных объектов хотят ввести на территории Тюменской области из-за режима ЧС по ландшафтным пожарам. Соответствующий проект постановления подготовлен департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности региона. В настоящее время тюменцам нельзя посещать только леса.

«Проект подготовлен в целях установления запрета на посещение гражданами водных объектов в период действия режима чрезвычайной ситуации. Необходимость обусловлена тем, что часто ландшафтные пожары начинаются именно в поймах рек и прибрежной полосе других водных объектов», — говорится в проекте постановления правительства. разработанном департаментом.

В случае принятия документа тюменцам нельзя будет посещать не только леса, но и водные объекты. Как ранее писало URA.RU, режим чрезвычайной ситуации в регионе был объявлен 7 мая, а с 3 апреля в области действует особый противопожарный режим.

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Запрет на посещение водных объектов хотят ввести на территории Тюменской области из-за режима ЧС по ландшафтным пожарам. Соответствующий проект постановления подготовлен департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности региона. В настоящее время тюменцам нельзя посещать только леса. «Проект подготовлен в целях установления запрета на посещение гражданами водных объектов в период действия режима чрезвычайной ситуации. Необходимость обусловлена тем, что часто ландшафтные пожары начинаются именно в поймах рек и прибрежной полосе других водных объектов», — говорится в проекте постановления правительства. разработанном департаментом. В случае принятия документа тюменцам нельзя будет посещать не только леса, но и водные объекты. Как ранее писало URA.RU, режим чрезвычайной ситуации в регионе был объявлен 7 мая, а с 3 апреля в области действует особый противопожарный режим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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