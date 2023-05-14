Из-за природных пожаров тюменские власти готовят новый запрет для тюменцев

Власти Тюменской области хотят запретить гражданам посещать водные объекты

15 мая 2023 в 16:51 Размер текста - 17 +

Тюменцам хотят запретить отдых возле рек и озер Фото: Денис Моргунов © URA.RU Запрет на посещение водных объектов хотят ввести на территории Тюменской области из-за режима ЧС по ландшафтным пожарам. Соответствующий проект постановления подготовлен департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности региона. В настоящее время тюменцам нельзя посещать только леса. «Проект подготовлен в целях установления запрета на посещение гражданами водных объектов в период действия режима чрезвычайной ситуации. Необходимость обусловлена тем, что часто ландшафтные пожары начинаются именно в поймах рек и прибрежной полосе других водных объектов», — говорится в проекте постановления правительства. разработанном департаментом. В случае принятия документа тюменцам нельзя будет посещать не только леса, но и водные объекты. Как ранее писало URA.RU, режим чрезвычайной ситуации в регионе был объявлен 7 мая, а с 3 апреля в области действует особый противопожарный режим.

Запрет на посещение водных объектов хотят ввести на территории Тюменской области из-за режима ЧС по ландшафтным пожарам. Соответствующий проект постановления подготовлен департаментом гражданской защиты и пожарной безопасности региона. В настоящее время тюменцам нельзя посещать только леса. «Проект подготовлен в целях установления запрета на посещение гражданами водных объектов в период действия режима чрезвычайной ситуации. Необходимость обусловлена тем, что часто ландшафтные пожары начинаются именно в поймах рек и прибрежной полосе других водных объектов», — говорится в проекте постановления правительства. разработанном департаментом. В случае принятия документа тюменцам нельзя будет посещать не только леса, но и водные объекты. Как ранее писало URA.RU, режим чрезвычайной ситуации в регионе был объявлен 7 мая, а с 3 апреля в области действует особый противопожарный режим.