15 мая 2023

Губернатор Шумков поблагодарил волонтеров за помощь после пожаров. Фото

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, экскаватор, смолино, ковш бульдозера, после пожара, разбор строения
Шумков поблагодарил волонтеров, которые помогают разбирать завалы после пожаров Фото:
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь и разбор завалов после пожаров. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Проезжая по местам ЧС, встречаю большое количество ребят-волонтеров, помогающих с предоставлением гуманитарной помощи и разбором завалов. Спасибо вам всем, дорогие друзья!», — написал губернатор.

Также волонтерскую помощь погорельцам оценили в администрации Кургана. В мэрии отметили, что пострадавшим в пожарах помогают добровольцы от курганских заводов, десятки студентов и преподавателей Курганского государственного колледжа. Волонтеры и активисты регионального отделения ОНФ оказывают гуманитарную поддержку.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков поручил разбирать завалы после курганских пожаров. Также сообщалось, что в селе Юлдус и микрорайоне Смолино приступили к расчистке сгоревших домов. Погорельцам регулярно доставляется гуманитарная помощь, оказывается помощь в восстановлении документов.

Губернатор Шумков поблагодарил волонтеров за помощь погорельцам
Губернатор Шумков поблагодарил волонтеров за помощь погорельцам
Фото:
Ежедневно в микрорайоне Смолино помогают разбирать завалы десятки студентов
Ежедневно в микрорайоне Смолино помогают разбирать завалы десятки студентов
Фото:
Продолжает оказываться гуманитарная помощь в виде одежды и продуктов питания
Продолжает оказываться гуманитарная помощь в виде одежды и продуктов питания
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь и разбор завалов после пожаров. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Проезжая по местам ЧС, встречаю большое количество ребят-волонтеров, помогающих с предоставлением гуманитарной помощи и разбором завалов. Спасибо вам всем, дорогие друзья!», — написал губернатор. Также волонтерскую помощь погорельцам оценили в администрации Кургана. В мэрии отметили, что пострадавшим в пожарах помогают добровольцы от курганских заводов, десятки студентов и преподавателей Курганского государственного колледжа. Волонтеры и активисты регионального отделения ОНФ оказывают гуманитарную поддержку. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков поручил разбирать завалы после курганских пожаров. Также сообщалось, что в селе Юлдус и микрорайоне Смолино приступили к расчистке сгоревших домов. Погорельцам регулярно доставляется гуманитарная помощь, оказывается помощь в восстановлении документов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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