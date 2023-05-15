Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь и разбор завалов после пожаров. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Проезжая по местам ЧС, встречаю большое количество ребят-волонтеров, помогающих с предоставлением гуманитарной помощи и разбором завалов. Спасибо вам всем, дорогие друзья!», — написал губернатор.
Также волонтерскую помощь погорельцам оценили в администрации Кургана. В мэрии отметили, что пострадавшим в пожарах помогают добровольцы от курганских заводов, десятки студентов и преподавателей Курганского государственного колледжа. Волонтеры и активисты регионального отделения ОНФ оказывают гуманитарную поддержку.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков поручил разбирать завалы после курганских пожаров. Также сообщалось, что в селе Юлдус и микрорайоне Смолино приступили к расчистке сгоревших домов. Погорельцам регулярно доставляется гуманитарная помощь, оказывается помощь в восстановлении документов.
Губернатор Шумков поблагодарил волонтеров за помощь погорельцам
Фото: tg-канал Вадима Шумкова
Ежедневно в микрорайоне Смолино помогают разбирать завалы десятки студентов
Фото: tg-канал Вадима Шумкова
Продолжает оказываться гуманитарная помощь в виде одежды и продуктов питания
Губернатор Курганской области Вадим Шумков поблагодарил волонтеров за гуманитарную помощь и разбор завалов после пожаров. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Проезжая по местам ЧС, встречаю большое количество ребят-волонтеров, помогающих с предоставлением гуманитарной помощи и разбором завалов. Спасибо вам всем, дорогие друзья!», — написал губернатор. Также волонтерскую помощь погорельцам оценили в администрации Кургана. В мэрии отметили, что пострадавшим в пожарах помогают добровольцы от курганских заводов, десятки студентов и преподавателей Курганского государственного колледжа. Волонтеры и активисты регионального отделения ОНФ оказывают гуманитарную поддержку. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков поручил разбирать завалы после курганских пожаров. Также сообщалось, что в селе Юлдус и микрорайоне Смолино приступили к расчистке сгоревших домов. Погорельцам регулярно доставляется гуманитарная помощь, оказывается помощь в восстановлении документов.