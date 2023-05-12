Курганские чиновники на постоянной основе будут помогать погорельцам в уборке участков

Губернатор Шумков: сотрудники правительства и администрации продолжат помогать погорельцам

13 мая 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

Курганские чиновники продолжат помогать погорельцам в уборке участков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Сотрудники правительства Курганской области и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке участков. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «Масштаб задач гораздо шире. Решили, что сотрудники правительства и администраций муниципалитетов будут помогать погорельцам в уборке участков на постоянной основе», — пишет Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что курганским жителям и предпринимателям помогут в восстановлении утраченного из-за пожаров имущества и животных. Губернатор региона Вадим Шумков рассказал, что обсуждаются варианты выплат по животным, сельхозтехнике и строениям.

Сотрудники правительства Курганской области и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке участков. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «Масштаб задач гораздо шире. Решили, что сотрудники правительства и администраций муниципалитетов будут помогать погорельцам в уборке участков на постоянной основе», — пишет Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что курганским жителям и предпринимателям помогут в восстановлении утраченного из-за пожаров имущества и животных. Губернатор региона Вадим Шумков рассказал, что обсуждаются варианты выплат по животным, сельхозтехнике и строениям.