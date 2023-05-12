Курганские чиновники на постоянной основе будут помогать погорельцам в уборке участков

Сотрудники правительства Курганской области и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке участков. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков.
«Масштаб задач гораздо шире. Решили, что сотрудники правительства и администраций муниципалитетов будут помогать погорельцам в уборке участков на постоянной основе», — пишет Шумков в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU писало, что курганским жителям и предпринимателям помогут в восстановлении утраченного из-за пожаров имущества и животных. Губернатор региона Вадим Шумков рассказал, что обсуждаются варианты выплат по животным, сельхозтехнике и строениям.
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