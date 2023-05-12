12 мая 2023

Курганские чиновники на постоянной основе будут помогать погорельцам в уборке участков

Губернатор Шумков: сотрудники правительства и администрации продолжат помогать погорельцам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Село Юлдус. Курган, последствия пожара, юлдус
Курганские чиновники продолжат помогать погорельцам в уборке участков Фото:
новость из сюжета
Весенние пожары в Курганской области 2023

Сотрудники правительства Курганской области и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке участков. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков.

«Масштаб задач гораздо шире. Решили, что сотрудники правительства и администраций муниципалитетов будут помогать погорельцам в уборке участков на постоянной основе», — пишет Шумков в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU писало, что курганским жителям и предпринимателям помогут в восстановлении утраченного из-за пожаров имущества и животных. Губернатор региона Вадим Шумков рассказал, что обсуждаются варианты выплат по животным, сельхозтехнике и строениям.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники правительства Курганской области и администраций округов будут на постоянной основе помогать погорельцам в уборке участков. Об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков. «Масштаб задач гораздо шире. Решили, что сотрудники правительства и администраций муниципалитетов будут помогать погорельцам в уборке участков на постоянной основе», — пишет Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что курганским жителям и предпринимателям помогут в восстановлении утраченного из-за пожаров имущества и животных. Губернатор региона Вадим Шумков рассказал, что обсуждаются варианты выплат по животным, сельхозтехнике и строениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...