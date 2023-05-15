15 мая 2023

В ХМАО произошел взрыв на газопроводе «Газпрома»

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В ХМАО из-за взрыва на газопроводе пострадали люди Фото:

В Белоярском районе ХМАО недалеко от поселка Лыхма произошел взрыв на газопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск». Информацию агентству подтвердили в администрации Белоярского района.

«На газопроводе в Белоярском районе в 30 км от поселка Лыхма произошел взрыв. Один человек погиб, четверых с ожогами эвакуировали на санборту в Нягань. На место происшествия летит комиссия», — рассказал глава администрации Белоярского района Сергей Маненков.

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В Белоярском районе ХМАО недалеко от поселка Лыхма произошел взрыв на газопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск». Информацию агентству подтвердили в администрации Белоярского района. «На газопроводе в Белоярском районе в 30 км от поселка Лыхма произошел взрыв. Один человек погиб, четверых с ожогами эвакуировали на санборту в Нягань. На место происшествия летит комиссия», — рассказал глава администрации Белоярского района Сергей Маненков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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