В ХМАО произошел взрыв на газопроводе «Газпрома»

В ХМАО из-за взрыва на газопроводе пострадали люди
В Белоярском районе ХМАО недалеко от поселка Лыхма произошел взрыв на газопроводе компании «Газпром трансгаз Югорск». Информацию агентству подтвердили в администрации Белоярского района.
«На газопроводе в Белоярском районе в 30 км от поселка Лыхма произошел взрыв. Один человек погиб, четверых с ожогами эвакуировали на санборту в Нягань. На место происшествия летит комиссия», — рассказал глава администрации Белоярского района Сергей Маненков.
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