15 мая 2023

Более тысячи управленцев из ЯНАО захотели поучаствовать в президентском конкурсе

© Служба новостей «URA.RU»
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От Ямала поступило 1007 заявок, сообщили в правительстве Фото:

Более тысячи управленцев из ЯНАО захотели принять участие в конкурсе «Лидеры России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Завершилась регистрация участников пятого юбилейного сезона конкурса управленцев „Лидеры России“. Ямал вошел в топ-15 субъектов по количеству анкет в расчете на среднегодовую численность занятых в регионе. От Ямала поступило 1007 заявок», — уточнили там.

В правительстве добавили, что всего за пять сезонов в конкурсе поучаствовало больше 5,5 тысячи ямальцев. По словам организаторов, в этот раз выросло число женщин, которые изъявили желание стать участницами. Также в состав конкурса в основном входят опытные управленцы в возрасте от 36 до 40 лет.

Ранее сообщалось, что двое ямальских управленцев стали победителями конкурса «Лидеры России». Победу одержали представители мэрий Пуровского района и Нового Уренгоя.

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Более тысячи управленцев из ЯНАО захотели принять участие в конкурсе «Лидеры России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Завершилась регистрация участников пятого юбилейного сезона конкурса управленцев „Лидеры России“. Ямал вошел в топ-15 субъектов по количеству анкет в расчете на среднегодовую численность занятых в регионе. От Ямала поступило 1007 заявок», — уточнили там. В правительстве добавили, что всего за пять сезонов в конкурсе поучаствовало больше 5,5 тысячи ямальцев. По словам организаторов, в этот раз выросло число женщин, которые изъявили желание стать участницами. Также в состав конкурса в основном входят опытные управленцы в возрасте от 36 до 40 лет. Ранее сообщалось, что двое ямальских управленцев стали победителями конкурса «Лидеры России». Победу одержали представители мэрий Пуровского района и Нового Уренгоя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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