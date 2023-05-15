Более тысячи управленцев из ЯНАО захотели поучаствовать в президентском конкурсе

16 мая 2023 в 17:02 Размер текста - 17 +

От Ямала поступило 1007 заявок, сообщили в правительстве Фото: Алексей Гайнов © URA.RU Более тысячи управленцев из ЯНАО захотели принять участие в конкурсе «Лидеры России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Завершилась регистрация участников пятого юбилейного сезона конкурса управленцев „Лидеры России“. Ямал вошел в топ-15 субъектов по количеству анкет в расчете на среднегодовую численность занятых в регионе. От Ямала поступило 1007 заявок», — уточнили там. В правительстве добавили, что всего за пять сезонов в конкурсе поучаствовало больше 5,5 тысячи ямальцев. По словам организаторов, в этот раз выросло число женщин, которые изъявили желание стать участницами. Также в состав конкурса в основном входят опытные управленцы в возрасте от 36 до 40 лет. Ранее сообщалось, что двое ямальских управленцев стали победителями конкурса «Лидеры России». Победу одержали представители мэрий Пуровского района и Нового Уренгоя.

Более тысячи управленцев из ЯНАО захотели принять участие в конкурсе «Лидеры России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. «Завершилась регистрация участников пятого юбилейного сезона конкурса управленцев „Лидеры России“. Ямал вошел в топ-15 субъектов по количеству анкет в расчете на среднегодовую численность занятых в регионе. От Ямала поступило 1007 заявок», — уточнили там. В правительстве добавили, что всего за пять сезонов в конкурсе поучаствовало больше 5,5 тысячи ямальцев. По словам организаторов, в этот раз выросло число женщин, которые изъявили желание стать участницами. Также в состав конкурса в основном входят опытные управленцы в возрасте от 36 до 40 лет. Ранее сообщалось, что двое ямальских управленцев стали победителями конкурса «Лидеры России». Победу одержали представители мэрий Пуровского района и Нового Уренгоя.