Специалист по ПВО Кнутов: ВСУ создают дроны, способные поражать танки РФ

ВСУ изменяют дроны, способные преодолевать большие расстояния, начиняя их пластидами, чтобы выводить из строя российские танки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов.
«На Украине делается упор в первую очередь на беспилотники-камикадзе, которые способны преодолевать расстояния от 10 и более км и наносить удары по бронетехнике и артиллерии. Сейчас такие дроны, и даже обычные, они переделывают. Заменяют определенные элементы, кладут туда небольшое количество пластидов, пару килограммов, и этого уже достаточно для того, чтобы поразить бронемашину или вывести из строя танк. Если нужно больше, то это дроны, например, UJ-22. Там до 20 кг полезной нагрузки. Он может нести 18 кг взрывчатки и тем самым причинять достаточно серьезные разрушения. Дальность действия у него 800 км. То есть 800 км туда, 800 км обратно. То есть он может пролететь до полутора тысяч километров. [Могут запускать] их с территории Украины. Почти до Урала дойдет, что называется», — объяснил Юрий Кнутов.
Полковник в отставке добавил, что Великобритания планирует также поставлять Украине дроны с дальностью более 200 км. «Сейчас Великобритания будет поставлять дроны с дальностью более 200 км. Достигнута договоренность после визита [президента Украины Владимира] Зеленского к [премьер-министру страны Риши] Сунаку. Это дроны-камикадзе. Вероятнее всего, будет некоторое количество дронов-разведчиков, которые будут выдавать координаты цели для крылатых ракет либо просто заниматься разведкой», — отметил Кнутов.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!