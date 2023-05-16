Специалист по ПВО Кнутов: ВСУ создают дроны, способные поражать танки РФ

17 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ начиняют дроны-камикадзе пластидами, отметил Юрий Кнутов Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ изменяют дроны, способные преодолевать большие расстояния, начиняя их пластидами, чтобы выводить из строя российские танки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «На Украине делается упор в первую очередь на беспилотники-камикадзе, которые способны преодолевать расстояния от 10 и более км и наносить удары по бронетехнике и артиллерии. Сейчас такие дроны, и даже обычные, они переделывают. Заменяют определенные элементы, кладут туда небольшое количество пластидов, пару килограммов, и этого уже достаточно для того, чтобы поразить бронемашину или вывести из строя танк. Если нужно больше, то это дроны, например, UJ-22. Там до 20 кг полезной нагрузки. Он может нести 18 кг взрывчатки и тем самым причинять достаточно серьезные разрушения. Дальность действия у него 800 км. То есть 800 км туда, 800 км обратно. То есть он может пролететь до полутора тысяч километров. [Могут запускать] их с территории Украины. Почти до Урала дойдет, что называется», — объяснил Юрий Кнутов. Полковник в отставке добавил, что Великобритания планирует также поставлять Украине дроны с дальностью более 200 км. «Сейчас Великобритания будет поставлять дроны с дальностью более 200 км. Достигнута договоренность после визита [президента Украины Владимира] Зеленского к [премьер-министру страны Риши] Сунаку. Это дроны-камикадзе. Вероятнее всего, будет некоторое количество дронов-разведчиков, которые будут выдавать координаты цели для крылатых ракет либо просто заниматься разведкой», — отметил Кнутов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ изменяют дроны, способные преодолевать большие расстояния, начиняя их пластидами, чтобы выводить из строя российские танки. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «На Украине делается упор в первую очередь на беспилотники-камикадзе, которые способны преодолевать расстояния от 10 и более км и наносить удары по бронетехнике и артиллерии. Сейчас такие дроны, и даже обычные, они переделывают. Заменяют определенные элементы, кладут туда небольшое количество пластидов, пару килограммов, и этого уже достаточно для того, чтобы поразить бронемашину или вывести из строя танк. Если нужно больше, то это дроны, например, UJ-22. Там до 20 кг полезной нагрузки. Он может нести 18 кг взрывчатки и тем самым причинять достаточно серьезные разрушения. Дальность действия у него 800 км. То есть 800 км туда, 800 км обратно. То есть он может пролететь до полутора тысяч километров. [Могут запускать] их с территории Украины. Почти до Урала дойдет, что называется», — объяснил Юрий Кнутов. Полковник в отставке добавил, что Великобритания планирует также поставлять Украине дроны с дальностью более 200 км. «Сейчас Великобритания будет поставлять дроны с дальностью более 200 км. Достигнута договоренность после визита [президента Украины Владимира] Зеленского к [премьер-министру страны Риши] Сунаку. Это дроны-камикадзе. Вероятнее всего, будет некоторое количество дронов-разведчиков, которые будут выдавать координаты цели для крылатых ракет либо просто заниматься разведкой», — отметил Кнутов.