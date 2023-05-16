Украина стала частью одного из центров НАТО

Украина присоединилась к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО. Об этом сообщили в МИД страны. В честь этого в штаб-квартире центра был поднят украинский флаг.
«Сегодня в штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО в Таллине официально поднят Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО», — сообщает МИД Украины. Информация опубликована на официальной странице ведомства в Twitter.
Украина давно предпринимает попытки стать членом блока НАТО. Депутаты польского сената выступили за ускоренную процедуру вступления Украины в альянс, передает телеканал 360. Решение по их запросу должно быть принято в июле.
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