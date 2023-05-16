Украина стала частью одного из центров НАТО Украина вступила в Центр передового опыта совместной киберзащиты НАТО 16 мая 2023 в 17:38 Размер текста - 17 + МИД Украины заявил о присоединении страны к Центру киберзащиты НАТО Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Украина присоединилась к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО. Об этом сообщили в МИД страны. В честь этого в штаб-квартире центра был поднят украинский флаг. «Сегодня в штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО в Таллине официально поднят Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО», — сообщает МИД Украины. Информация опубликована на официальной странице ведомства в Twitter. Украина давно предпринимает попытки стать членом блока НАТО. Депутаты польского сената выступили за ускоренную процедуру вступления Украины в альянс, передает телеканал 360. Решение по их запросу должно быть принято в июле. Украина присоединилась к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО. Об этом сообщили в МИД страны. В честь этого в штаб-квартире центра был поднят украинский флаг. «Сегодня в штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО в Таллине официально поднят Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО», — сообщает МИД Украины. Информация опубликована на официальной странице ведомства в Twitter. Украина давно предпринимает попытки стать членом блока НАТО. Депутаты польского сената выступили за ускоренную процедуру вступления Украины в альянс, передает телеканал 360. Решение по их запросу должно быть принято в июле. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям