Украина стала частью одного из центров НАТО

Украина вступила в Центр передового опыта совместной киберзащиты НАТО
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НАТО. Москва. stock, нато, заседание, stock
МИД Украины заявил о присоединении страны к Центру киберзащиты НАТО Фото:

Украина присоединилась к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО. Об этом сообщили в МИД страны. В честь этого в штаб-квартире центра был поднят украинский флаг.

«Сегодня в штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО в Таллине официально поднят Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО», — сообщает МИД Украины. Информация опубликована на официальной странице ведомства в Twitter.

Украина давно предпринимает попытки стать членом блока НАТО. Депутаты польского сената выступили за ускоренную процедуру вступления Украины в альянс, передает телеканал 360. Решение по их запросу должно быть принято в июле.

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Украина присоединилась к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО. Об этом сообщили в МИД страны. В честь этого в штаб-квартире центра был поднят украинский флаг. «Сегодня в штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО в Таллине официально поднят Государственный флаг Украины, что знаменует официальное присоединение Украины к Центру передового опыта совместной киберзащиты НАТО», — сообщает МИД Украины. Информация опубликована на официальной странице ведомства в Twitter. Украина давно предпринимает попытки стать членом блока НАТО. Депутаты польского сената выступили за ускоренную процедуру вступления Украины в альянс, передает телеканал 360. Решение по их запросу должно быть принято в июле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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