Под рухнувшей крышей челябинского склада пострадали люди. Фото, видео

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Последствия обрушения старого здания на Радищева. Екатеринбург , мчс екатеринбург
На складе есть угроза дальнейшего обрушения крыши Фото:

В Челябинске из-за обрушения крыши на складе по улице Потребительская, 28 пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили 16 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Обрушилась кровля склада на улице Потребительская, 28, корпус 4. Погибших нет, четверо травмированных доставлены в больницы. Угроза дальнейшего обрушения остается, на месте находятся пожарно-спасательные подразделения», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС.

Крыша рухнула в центре здания площадью 800 квадратных метров. Со склада самостоятельно эвакуировались 20 работников.

В Челябинске под рухнувшей крышей склада пострадали люди на Потребительской, 28
На месте работают пожарно-спасательные подразделения
В Челябинске под рухнувшей крышей склада пострадали люди на Потребительской, 28
От обрушения травмировались четыре человека
В Челябинске под рухнувшей крышей склада пострадали люди на Потребительской, 28
Крыша рухнула в центре склада

Обновлено 18:43

По уточненной информации МЧС, площадь обрушения составила 400 кв. метров.

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В Челябинске из-за обрушения крыши на складе по улице Потребительская, 28 пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили 16 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «Обрушилась кровля склада на улице Потребительская, 28, корпус 4. Погибших нет, четверо травмированных доставлены в больницы. Угроза дальнейшего обрушения остается, на месте находятся пожарно-спасательные подразделения», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС. Крыша рухнула в центре здания площадью 800 квадратных метров. Со склада самостоятельно эвакуировались 20 работников. Обновлено 18:43 По уточненной информации МЧС, площадь обрушения составила 400 кв. метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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