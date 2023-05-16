На складе есть угроза дальнейшего обрушения крыши Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске из-за обрушения крыши на складе по улице Потребительская, 28 пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили 16 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«Обрушилась кровля склада на улице Потребительская, 28, корпус 4. Погибших нет, четверо травмированных доставлены в больницы. Угроза дальнейшего обрушения остается, на месте находятся пожарно-спасательные подразделения», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС.

Крыша рухнула в центре здания площадью 800 квадратных метров. Со склада самостоятельно эвакуировались 20 работников.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

От обрушения травмировались четыре человека фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Крыша рухнула в центре склада фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Обновлено 18:43

По уточненной информации МЧС, площадь обрушения составила 400 кв. метров.