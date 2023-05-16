В Челябинске из-за обрушения крыши на складе по улице Потребительская, 28 пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили 16 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
«Обрушилась кровля склада на улице Потребительская, 28, корпус 4. Погибших нет, четверо травмированных доставлены в больницы. Угроза дальнейшего обрушения остается, на месте находятся пожарно-спасательные подразделения», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС.
Крыша рухнула в центре здания площадью 800 квадратных метров. Со склада самостоятельно эвакуировались 20 работников.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения
фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
От обрушения травмировались четыре человека
фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
Крыша рухнула в центре склада
фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
Обновлено 18:43
По уточненной информации МЧС, площадь обрушения составила 400 кв. метров.
В Челябинске из-за обрушения крыши на складе по улице Потребительская, 28 пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили 16 мая в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «Обрушилась кровля склада на улице Потребительская, 28, корпус 4. Погибших нет, четверо травмированных доставлены в больницы. Угроза дальнейшего обрушения остается, на месте находятся пожарно-спасательные подразделения», — сообщили URA.RU в ГУ МЧС. Крыша рухнула в центре здания площадью 800 квадратных метров. Со склада самостоятельно эвакуировались 20 работников. Обновлено 18:43 По уточненной информации МЧС, площадь обрушения составила 400 кв. метров.