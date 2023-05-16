Погорельцам из Кургана предлагают жить в соседнем селе. Видео

16 мая 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Курганцам предлагают переехать в село Колесниково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Погорельцам из курганского микрорайона Смолино власти предлагают переехать в село Колесниково Кетовского округа, которое находится по соседству с городом. Об этом на встрече с жителями заявил замгубернатора региона Владимир Архипов, передает корреспондент URA.RU. «Вся территория микрорайона Смолино попадает под затопляемую зону. Здесь строить нельзя. По тем сертификатам вы можете купить жилье в другом месте или построить. Сейчас прорабатываем вопрос по предоставлению земли в селе Колесниково. Там есть участки под комплексную застройку. К ним подведены газ, свет», — обратился к жителям Архипов. Директор департамента строительства региона Ирина Саблукова уточнила, что в Смолино будут дачные дома. Корреспондент агентства передает, что курганцы с этим не согласны и требуют построить дома на месте сгоревших. Ранее URA.RU писало, что директор департамента строительства заявила, что в микрорайоне Смолино не будут строить новые дома из-за того, что территория затопляемая. В частности, по ее словам, из-за воды улицы Розы Люксембург не будет в течение двух-трех лет. Власти планируют пригласить специалистов, которые проведут «гидрологию», чтобы проверить необходимость берегоукрепления.

Погорельцам из курганского микрорайона Смолино власти предлагают переехать в село Колесниково Кетовского округа, которое находится по соседству с городом. Об этом на встрече с жителями заявил замгубернатора региона Владимир Архипов, передает корреспондент URA.RU. «Вся территория микрорайона Смолино попадает под затопляемую зону. Здесь строить нельзя. По тем сертификатам вы можете купить жилье в другом месте или построить. Сейчас прорабатываем вопрос по предоставлению земли в селе Колесниково. Там есть участки под комплексную застройку. К ним подведены газ, свет», — обратился к жителям Архипов. Директор департамента строительства региона Ирина Саблукова уточнила, что в Смолино будут дачные дома. Корреспондент агентства передает, что курганцы с этим не согласны и требуют построить дома на месте сгоревших. Ранее URA.RU писало, что директор департамента строительства заявила, что в микрорайоне Смолино не будут строить новые дома из-за того, что территория затопляемая. В частности, по ее словам, из-за воды улицы Розы Люксембург не будет в течение двух-трех лет. Власти планируют пригласить специалистов, которые проведут «гидрологию», чтобы проверить необходимость берегоукрепления.