Погорельцам из курганского микрорайона Смолино власти предлагают переехать в село Колесниково Кетовского округа, которое находится по соседству с городом. Об этом на встрече с жителями заявил замгубернатора региона Владимир Архипов, передает корреспондент URA.RU.
«Вся территория микрорайона Смолино попадает под затопляемую зону. Здесь строить нельзя. По тем сертификатам вы можете купить жилье в другом месте или построить. Сейчас прорабатываем вопрос по предоставлению земли в селе Колесниково. Там есть участки под комплексную застройку. К ним подведены газ, свет», — обратился к жителям Архипов. Директор департамента строительства региона Ирина Саблукова уточнила, что в Смолино будут дачные дома. Корреспондент агентства передает, что курганцы с этим не согласны и требуют построить дома на месте сгоревших.
Ранее URA.RU писало, что директор департамента строительства заявила, что в микрорайоне Смолино не будут строить новые дома из-за того, что территория затопляемая. В частности, по ее словам, из-за воды улицы Розы Люксембург не будет в течение двух-трех лет. Власти планируют пригласить специалистов, которые проведут «гидрологию», чтобы проверить необходимость берегоукрепления.
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