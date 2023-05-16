В Москве суд наказал колумбийца за фейки о российской армии

Головинский суд Москвы назначил гражданину Колумбии Сараю Хиральдо наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет и два месяца в колонии за распространение фейков об армии России. Он занимался размещением бот-фермы из смартфонов, через которые рассылалась информация, дискредитирующая Вооруженные силы РФ.
«Суд назначил наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — передает корреспондент РИА Новости из здания суда. Уточняется, что Хиральдо был причастен к подготовке и размещению бот-фермы, с помощью которой абонентам российских операторов рассылались фейки о действиях российских войск на Украине.
Ранее колумбийца заключили под стражу. Тогда Следственный комитет установил, что Хиральдо в составе преступной группы занимался рассылкой недостоверной информации за деньги. Задержанный признал свою вину и назвал имена зарубежных сообщников, причастных к делу, напоминает телеканал 360.
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