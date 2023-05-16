В Москве суд наказал колумбийца за фейки о российской армии Московский суд приговорил к пяти годам колумбийца, распространявшего фейки о ВС РФ 16 мая 2023 в 19:20 Размер текста - 17 + Хиральдо получил пять лет и два месяца колонии за фейки о ВС РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Головинский суд Москвы назначил гражданину Колумбии Сараю Хиральдо наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет и два месяца в колонии за распространение фейков об армии России. Он занимался размещением бот-фермы из смартфонов, через которые рассылалась информация, дискредитирующая Вооруженные силы РФ. «Суд назначил наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — передает корреспондент РИА Новости из здания суда. Уточняется, что Хиральдо был причастен к подготовке и размещению бот-фермы, с помощью которой абонентам российских операторов рассылались фейки о действиях российских войск на Украине. Ранее колумбийца заключили под стражу. Тогда Следственный комитет установил, что Хиральдо в составе преступной группы занимался рассылкой недостоверной информации за деньги. Задержанный признал свою вину и назвал имена зарубежных сообщников, причастных к делу, напоминает телеканал 360. Головинский суд Москвы назначил гражданину Колумбии Сараю Хиральдо наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет и два месяца в колонии за распространение фейков об армии России. Он занимался размещением бот-фермы из смартфонов, через которые рассылалась информация, дискредитирующая Вооруженные силы РФ. «Суд назначил наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — передает корреспондент РИА Новости из здания суда. Уточняется, что Хиральдо был причастен к подготовке и размещению бот-фермы, с помощью которой абонентам российских операторов рассылались фейки о действиях российских войск на Украине. Ранее колумбийца заключили под стражу. Тогда Следственный комитет установил, что Хиральдо в составе преступной группы занимался рассылкой недостоверной информации за деньги. Задержанный признал свою вину и назвал имена зарубежных сообщников, причастных к делу, напоминает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям