В Москве суд наказал колумбийца за фейки о российской армии

Московский суд приговорил к пяти годам колумбийца, распространявшего фейки о ВС РФ
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Хиральдо получил пять лет и два месяца колонии за фейки о ВС РФ Фото:

Головинский суд Москвы назначил гражданину Колумбии Сараю Хиральдо наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет и два месяца в колонии за распространение фейков об армии России. Он занимался размещением бот-фермы из смартфонов, через которые рассылалась информация, дискредитирующая Вооруженные силы РФ.

«Суд назначил наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — передает корреспондент РИА Новости из здания суда. Уточняется, что Хиральдо был причастен к подготовке и размещению бот-фермы, с помощью которой абонентам российских операторов рассылались фейки о действиях российских войск на Украине.

Ранее колумбийца заключили под стражу. Тогда Следственный комитет установил, что Хиральдо в составе преступной группы занимался рассылкой недостоверной информации за деньги. Задержанный признал свою вину и назвал имена зарубежных сообщников, причастных к делу, напоминает телеканал 360.

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Головинский суд Москвы назначил гражданину Колумбии Сараю Хиральдо наказание в виде лишения свободы на срок в пять лет и два месяца в колонии за распространение фейков об армии России. Он занимался размещением бот-фермы из смартфонов, через которые рассылалась информация, дискредитирующая Вооруженные силы РФ. «Суд назначил наказание в виде пяти лет и двух месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — передает корреспондент РИА Новости из здания суда. Уточняется, что Хиральдо был причастен к подготовке и размещению бот-фермы, с помощью которой абонентам российских операторов рассылались фейки о действиях российских войск на Украине. Ранее колумбийца заключили под стражу. Тогда Следственный комитет установил, что Хиральдо в составе преступной группы занимался рассылкой недостоверной информации за деньги. Задержанный признал свою вину и назвал имена зарубежных сообщников, причастных к делу, напоминает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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