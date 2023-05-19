Экс-министр безопасности ДНР: Украина получает больше техники НАТО за высокие потери бойцов

20 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Украина восполнит потери на поле боя новыми мобилизованными, сказал Андрей Пинчук Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украину будет прибывать техника НАТО с целью восполнить потери живой силы. Об этом рассказал в беседе с URA.RU первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «Если вы возьмете статистику и даже публично оглашенные планы по итогам Рамштайна по снабжению Украины бронетехникой, боеприпасами, то вы увидите, что планы расписаны на год вперед. Мощные поставки будут у них в сентябре, в ноябре, в следующем марте. Я вас уверяю, что планировщики НАТО как раз рассчитывают эти цифры исходя из планов по потерям Украины», — сказал Андрей Пинчук. По его словам, не стоит ожидать, что у ВСУ закончится живая сила. «Сейчас они для обеспечения наступления набрали 12 бригад из числа вновь домобилизованных. Если нам удастся уничтожить 200 тысяч человек, что очень непросто, то они окажутся ровно в той же численности, что были до того, как они начали добирать эти бригады. Плюс они получат, новые партии боеприпасов, бронетехники и, скорее всего, еще и авиации. Я вас уверяю, что люди у них не кончатся, подрастает новое поколение, выходят из госпиталей, тюрем, возвращаются из-за границы. Это цикличные фазы возобновления мобрезерва», — отметил полковник запаса. Он подчеркнул, что рано или поздно для обеспечения успеха операции России необходимо переходить в наступление. «Не стоит надеяться, что мы пересидим, а они выдохнутся. У нас нет в нашей истории полководцев, которые побеждали, потому что красиво сидели в обороне. Начиная с Суворова и заканчивая Жуковым, все наступали», — подчеркнул собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украину будет прибывать техника НАТО с целью восполнить потери живой силы. Об этом рассказал в беседе с URA.RU первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «Если вы возьмете статистику и даже публично оглашенные планы по итогам Рамштайна по снабжению Украины бронетехникой, боеприпасами, то вы увидите, что планы расписаны на год вперед. Мощные поставки будут у них в сентябре, в ноябре, в следующем марте. Я вас уверяю, что планировщики НАТО как раз рассчитывают эти цифры исходя из планов по потерям Украины», — сказал Андрей Пинчук. По его словам, не стоит ожидать, что у ВСУ закончится живая сила. «Сейчас они для обеспечения наступления набрали 12 бригад из числа вновь домобилизованных. Если нам удастся уничтожить 200 тысяч человек, что очень непросто, то они окажутся ровно в той же численности, что были до того, как они начали добирать эти бригады. Плюс они получат, новые партии боеприпасов, бронетехники и, скорее всего, еще и авиации. Я вас уверяю, что люди у них не кончатся, подрастает новое поколение, выходят из госпиталей, тюрем, возвращаются из-за границы. Это цикличные фазы возобновления мобрезерва», — отметил полковник запаса. Он подчеркнул, что рано или поздно для обеспечения успеха операции России необходимо переходить в наступление. «Не стоит надеяться, что мы пересидим, а они выдохнутся. У нас нет в нашей истории полководцев, которые побеждали, потому что красиво сидели в обороне. Начиная с Суворова и заканчивая Жуковым, все наступали», — подчеркнул собеседник URA.RU.