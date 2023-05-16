Адвокат объяснил, как получить компенсацию за порчу имущества при атаках дронов

Адвокат Гаевский: россияне вправе получить от государства компенсацию после атак дронов

17 мая 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Компенсация не полагается при повреждении сельской постройки, напомнил Сергей Гаевский Фото (архив): Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При повреждении имущества из-за атак БПЛА (беспилотных летательных аппаратов, в частности, дронов), россиянам нужно обратиться в местное подразделение ГО и ЧС, а затем, с полученным актом, в администрацию за возможностью получения материальной помощи из средств государственного бюджета. Об этом URA.RU рассказал адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Гаевский и партнеры», член Совета Московского регионального отделения «Деловая Россия» Сергей Гаевский. «Если недвижимое имущество было полностью уничтожено или частично пострадало в результате атаки или падения БПЛА, владельцу необходимо обратиться в местное подразделение ГО и ЧС. Прибывшие на место представители, при участии местной администрации, составят акт обследования поврежденного жилого помещения. Далее необходимо обратиться в местную администрацию. При себе нужно иметь: заявление гражданина о соответствующей помощи, документы, удостоверяющие личности гражданина и членов его семьи, подтверждающие право собственности на пострадавшие или утраченные объекты недвижимости, акт обследования жилого помещения, составленный представителями ГО и ЧС. В течение 10 дней со дня проведения обследования жилого помещения местная администрация принимает решение о включении или не включении его в списки на получение материальной и финансовой помощи за счет регионального и федерального бюджетов», — объяснил Сергей Гаевский. При этом адвокат подчеркнул, что граждане не получат компенсацию при повреждении самовольных построек. «В случае, если недвижимое имущество пострадало в результате атаки или падения БПЛА (дрона), решающее значение будет иметь наличие у пострадавшего законных оснований на его владение. Надо понимать, что самовольной постройки, с точки зрения законодательства, просто не существует. Соответственно и вопроса о компенсации в результате ее повреждения возникать не может. Обращаю внимание на этот факт, так как в сельской местности, в том числе в приграничных районах РФ, самовольные постройки не являются редкостью», — добавил Гаевский. Telegram-канал Shot сообщил о пресечении пограничниками Курской области атак дронов-камикадзе ВСУ в Суджанском районе. БПЛА направлялись к зданию школы. Ранее несколько атак произошло в селе Азаровка в Брянской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

При повреждении имущества из-за атак БПЛА (беспилотных летательных аппаратов, в частности, дронов), россиянам нужно обратиться в местное подразделение ГО и ЧС, а затем, с полученным актом, в администрацию за возможностью получения материальной помощи из средств государственного бюджета. Об этом URA.RU рассказал адвокат, управляющий партнер Адвокатского бюро «Гаевский и партнеры», член Совета Московского регионального отделения «Деловая Россия» Сергей Гаевский. «Если недвижимое имущество было полностью уничтожено или частично пострадало в результате атаки или падения БПЛА, владельцу необходимо обратиться в местное подразделение ГО и ЧС. Прибывшие на место представители, при участии местной администрации, составят акт обследования поврежденного жилого помещения. Далее необходимо обратиться в местную администрацию. При себе нужно иметь: заявление гражданина о соответствующей помощи, документы, удостоверяющие личности гражданина и членов его семьи, подтверждающие право собственности на пострадавшие или утраченные объекты недвижимости, акт обследования жилого помещения, составленный представителями ГО и ЧС. В течение 10 дней со дня проведения обследования жилого помещения местная администрация принимает решение о включении или не включении его в списки на получение материальной и финансовой помощи за счет регионального и федерального бюджетов», — объяснил Сергей Гаевский. При этом адвокат подчеркнул, что граждане не получат компенсацию при повреждении самовольных построек. «В случае, если недвижимое имущество пострадало в результате атаки или падения БПЛА (дрона), решающее значение будет иметь наличие у пострадавшего законных оснований на его владение. Надо понимать, что самовольной постройки, с точки зрения законодательства, просто не существует. Соответственно и вопроса о компенсации в результате ее повреждения возникать не может. Обращаю внимание на этот факт, так как в сельской местности, в том числе в приграничных районах РФ, самовольные постройки не являются редкостью», — добавил Гаевский. Telegram-канал Shot сообщил о пресечении пограничниками Курской области атак дронов-камикадзе ВСУ в Суджанском районе. БПЛА направлялись к зданию школы. Ранее несколько атак произошло в селе Азаровка в Брянской области.