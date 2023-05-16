Shot: в Курской области пограничники спасли школу от атаки дронов 16 мая 2023 в 19:02 Размер текста - 17 + Shot сообщил о пресеченной атаке дронов в Курской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пограничники в Курской области лишили связи украинские дроны-камикадзе. Они летели по направлению к школе, находящейся в селе Гуево Суджанского района. «Час назад курские пограничники пресекли атаку украинских дронов-камикадзе в Суджанском районе. Они летели в сторону школы села Гуево», — передает telegram-канал Shot. По данным издания, дроны были сбиты в полукилометре от границы. В результате происшествия никто не погиб. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Суджанского района. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено: Информацию подтвердил Губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом он написал в своем telegram-канале. Пограничники в Курской области лишили связи украинские дроны-камикадзе. Они летели по направлению к школе, находящейся в селе Гуево Суджанского района. «Час назад курские пограничники пресекли атаку украинских дронов-камикадзе в Суджанском районе. Они летели в сторону школы села Гуево», — передает telegram-канал Shot. По данным издания, дроны были сбиты в полукилометре от границы. В результате происшествия никто не погиб. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Суджанского района. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено: Информацию подтвердил Губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом он написал в своем telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям