Shot: в Курской области пограничники спасли школу от атаки дронов

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, беспилотник, дрон, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Shot сообщил о пресеченной атаке дронов в Курской области Фото:

Пограничники в Курской области лишили связи украинские дроны-камикадзе. Они летели по направлению к школе, находящейся в селе Гуево Суджанского района.

«Час назад курские пограничники пресекли атаку украинских дронов-камикадзе в Суджанском районе. Они летели в сторону школы села Гуево», — передает telegram-канал Shot. По данным издания, дроны были сбиты в полукилометре от границы. В результате происшествия никто не погиб.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Суджанского района. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено:

Информацию подтвердил Губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом он написал в своем telegram-канале.

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Пограничники в Курской области лишили связи украинские дроны-камикадзе. Они летели по направлению к школе, находящейся в селе Гуево Суджанского района. «Час назад курские пограничники пресекли атаку украинских дронов-камикадзе в Суджанском районе. Они летели в сторону школы села Гуево», — передает telegram-канал Shot. По данным издания, дроны были сбиты в полукилометре от границы. В результате происшествия никто не погиб. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Суджанского района. На момент публикации ответ не поступил. Обновлено: Информацию подтвердил Губернатор Курской области Роман Старовойт. Об этом он написал в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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