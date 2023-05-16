Shot: в Курской области пограничники спасли школу от атаки дронов

Пограничники в Курской области лишили связи украинские дроны-камикадзе. Они летели по направлению к школе, находящейся в селе Гуево Суджанского района.
«Час назад курские пограничники пресекли атаку украинских дронов-камикадзе в Суджанском районе. Они летели в сторону школы села Гуево», — передает telegram-канал Shot. По данным издания, дроны были сбиты в полукилометре от границы. В результате происшествия никто не погиб.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Суджанского района. На момент публикации ответ не поступил.
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