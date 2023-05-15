15 мая 2023

Артюхов пригласил в ЯНАО московских урбанистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по туризму. Владивосток, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов пригласил в ЯНАО студентов-урбанистов из Москвы Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил учащихся Высшей школы экономики (ВШЭ) Москвы на практике изучить города Ямала для выявления возможных точек роста. Для изучения северных городов регион посетят студенты-урбанисты, экономисты и социологи, сообщил глава округа.

«Пообщались со студентами Высшей школы экономики, рассказал им о Ямале и ответил на вопросы. Предложили будущим урбанистам, социологам, экономистам на практике изучить наши северные города и выявить их точки роста, уже этим летом ребята по совместной программе ВШЭ и платформы „Россия — страна возможностей“ едут к нам в экспедицию», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

Губернатор договорился с ректором ВШЭ Никитой Анисимовым, что у московских студентов будет больше точек соприкосновения с Ямалом. «Именно поездки по России, знакомство с ее удивительной природой и людьми помогают молодым людям по-настоящему узнать и полюбить свою Родину», — добавил Артюхов.

Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов обсудил меры поддержки коренных малых народов Севера с руководителем федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым в Москве. В ходе нее обсуждались будущие совместные проекты, которые будут реализоваться в округе.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов пригласил учащихся Высшей школы экономики (ВШЭ) Москвы на практике изучить города Ямала для выявления возможных точек роста. Для изучения северных городов регион посетят студенты-урбанисты, экономисты и социологи, сообщил глава округа. «Пообщались со студентами Высшей школы экономики, рассказал им о Ямале и ответил на вопросы. Предложили будущим урбанистам, социологам, экономистам на практике изучить наши северные города и выявить их точки роста, уже этим летом ребята по совместной программе ВШЭ и платформы „Россия — страна возможностей“ едут к нам в экспедицию», — написал Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. Губернатор договорился с ректором ВШЭ Никитой Анисимовым, что у московских студентов будет больше точек соприкосновения с Ямалом. «Именно поездки по России, знакомство с ее удивительной природой и людьми помогают молодым людям по-настоящему узнать и полюбить свою Родину», — добавил Артюхов. Ранее URA.RU рассказало, что Артюхов обсудил меры поддержки коренных малых народов Севера с руководителем федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым в Москве. В ходе нее обсуждались будущие совместные проекты, которые будут реализоваться в округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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