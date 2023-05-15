Артюхов обсудил меры поддержки коренных жителей на федеральном уровне

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с руководителем федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым меры поддержки коренных народов севера. Встреча проходила в Москве, сообщили в региональном правительстве.
«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов находится в рабочей поездке в Москве. На встрече с руководителем федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым обсудили вопросы оказания мер поддержки представителям коренных малочисленных народов Севера», — сказано в сообщении.
Игорь Баринов положительно оценил работу региональных властей по информированию граждан о необходимости включения в федеральный список КМН РФ. Также Ямал стал одним из первых регионов в стране, который наладил подачу заявлений в федеральный список через МФЦ.
Ранее Артюхов анонсировал меры поддержки для КМНС. Тогда говорилась об изменениях в сфере здравоохранения, образования и ветеринарии.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.