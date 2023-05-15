15 мая 2023

Артюхов обсудил меры поддержки коренных жителей на федеральном уровне

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым. Салехард, портрет, артюхов дмитрий
Глава Ямала обсудил меры поддержки КМНС в Москве Фото:

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с руководителем федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым меры поддержки коренных народов севера. Встреча проходила в Москве, сообщили в региональном правительстве.

«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов находится в рабочей поездке в Москве. На встрече с руководителем федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым обсудили вопросы оказания мер поддержки представителям коренных малочисленных народов Севера», — сказано в сообщении.

Игорь Баринов положительно оценил работу региональных властей по информированию граждан о необходимости включения в федеральный список КМН РФ. Также Ямал стал одним из первых регионов в стране, который наладил подачу заявлений в федеральный список через МФЦ.

Ранее Артюхов анонсировал меры поддержки для КМНС. Тогда говорилась об изменениях в сфере здравоохранения, образования и ветеринарии.

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Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов обсудил с руководителем федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым меры поддержки коренных народов севера. Встреча проходила в Москве, сообщили в региональном правительстве. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов находится в рабочей поездке в Москве. На встрече с руководителем федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым обсудили вопросы оказания мер поддержки представителям коренных малочисленных народов Севера», — сказано в сообщении. Игорь Баринов положительно оценил работу региональных властей по информированию граждан о необходимости включения в федеральный список КМН РФ. Также Ямал стал одним из первых регионов в стране, который наладил подачу заявлений в федеральный список через МФЦ. Ранее Артюхов анонсировал меры поддержки для КМНС. Тогда говорилась об изменениях в сфере здравоохранения, образования и ветеринарии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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