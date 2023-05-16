16 мая 2023

В ХМАО засыпало снегом город. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, скамейка в снегу
В Радужном 16 мая прошел снегопад Фото:

В Радужном (ХМАО) 16 мая прошли осадки в виде мокрого снега, мелкий снег наблюдался и в Нижневартовске. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«У нас [в Нижневартовске] была переменчивая погода, иногда шел мелкий снег. Мало кто заметил, как засыпало соседей из Радужного», — сообщают подписчики telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». На опубликованном в канале видео видно, что из-за снега ухудшилась видимость на трассе, а также засыпало автомобили на парковке.

Ранее URA.RU сообщило, что в Нефтеюганске снег прошел 10 мая. Жители города поделились в социальных сетях фото и видео.

Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

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В Радужном (ХМАО) 16 мая прошли осадки в виде мокрого снега, мелкий снег наблюдался и в Нижневартовске. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «У нас [в Нижневартовске] была переменчивая погода, иногда шел мелкий снег. Мало кто заметил, как засыпало соседей из Радужного», — сообщают подписчики telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». На опубликованном в канале видео видно, что из-за снега ухудшилась видимость на трассе, а также засыпало автомобили на парковке. Ранее URA.RU сообщило, что в Нефтеюганске снег прошел 10 мая. Жители города поделились в социальных сетях фото и видео. Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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