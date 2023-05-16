В ХМАО засыпало снегом город. Видео

17 мая 2023 в 01:35 Размер текста - 17 +

В Радужном 16 мая прошел снегопад Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Радужном (ХМАО) 16 мая прошли осадки в виде мокрого снега, мелкий снег наблюдался и в Нижневартовске. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «У нас [в Нижневартовске] была переменчивая погода, иногда шел мелкий снег. Мало кто заметил, как засыпало соседей из Радужного», — сообщают подписчики telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». На опубликованном в канале видео видно, что из-за снега ухудшилась видимость на трассе, а также засыпало автомобили на парковке. Ранее URA.RU сообщило, что в Нефтеюганске снег прошел 10 мая. Жители города поделились в социальных сетях фото и видео. Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»

В Радужном (ХМАО) 16 мая прошли осадки в виде мокрого снега, мелкий снег наблюдался и в Нижневартовске. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «У нас [в Нижневартовске] была переменчивая погода, иногда шел мелкий снег. Мало кто заметил, как засыпало соседей из Радужного», — сообщают подписчики telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». На опубликованном в канале видео видно, что из-за снега ухудшилась видимость на трассе, а также засыпало автомобили на парковке. Ранее URA.RU сообщило, что в Нефтеюганске снег прошел 10 мая. Жители города поделились в социальных сетях фото и видео. Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»