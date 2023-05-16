В Радужном (ХМАО) 16 мая прошли осадки в виде мокрого снега, мелкий снег наблюдался и в Нижневартовске. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«У нас [в Нижневартовске] была переменчивая погода, иногда шел мелкий снег. Мало кто заметил, как засыпало соседей из Радужного», — сообщают подписчики telegram-канала «Типичный краб Нижневартовск». На опубликованном в канале видео видно, что из-за снега ухудшилась видимость на трассе, а также засыпало автомобили на парковке.
Ранее URA.RU сообщило, что в Нефтеюганске снег прошел 10 мая. Жители города поделились в социальных сетях фото и видео.
Видео: telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.