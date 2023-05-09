В Нефтеюганске 10 мая выпал снег
В Нефтеюганске (ХМАО) и Нефтеюганском районе вечером 10 мая выпал снег. Фотографиями и видео жители делятся в социальных сетях.
«Люблю я снег в начале мая, особенно после 9 мая! Зима пришла в наши края», — подписал анонимный автор в telegram-канале «Это Юганск, детка». «Красота. С наступающим летом, Нефтеюганск!» — сообщают подписчики канала.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске 4 мая 2023 года зафиксирована температура 23,8 градусов тепла. Показатель побил рекорд, установленный в 1962 году.
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