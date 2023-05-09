09 мая 2023

Жители ХМАО делятся снимками майского снега. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Екатеринбург, снег, зима, город в снегу
В Нефтеюганске 10 мая выпал снег Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) и Нефтеюганском районе вечером 10 мая выпал снег. Фотографиями и видео жители делятся в социальных сетях.

«Люблю я снег в начале мая, особенно после 9 мая! Зима пришла в наши края», — подписал анонимный автор в telegram-канале «Это Юганск, детка». «Красота. С наступающим летом, Нефтеюганск!» — сообщают подписчики канала.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске 4 мая 2023 года зафиксирована температура 23,8 градусов тепла. Показатель побил рекорд, установленный в 1962 году.

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В Нефтеюганске (ХМАО) и Нефтеюганском районе вечером 10 мая выпал снег. Фотографиями и видео жители делятся в социальных сетях. «Люблю я снег в начале мая, особенно после 9 мая! Зима пришла в наши края», — подписал анонимный автор в telegram-канале «Это Юганск, детка». «Красота. С наступающим летом, Нефтеюганск!» — сообщают подписчики канала. Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске 4 мая 2023 года зафиксирована температура 23,8 градусов тепла. Показатель побил рекорд, установленный в 1962 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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