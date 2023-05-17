Вильфанд: в ХМАО и ЯНАО в середине мая будет теплее, чем на Юге

Роман Вильфанд предсказал резкое потепление в ХМАО и ЯНАО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО и ЯНАО потеплеет до плюс 18-22 градусов Цельсия, что сравнимо с температурой в Краснодарском крае. Такая погода продлится ближайшие три дня, потепления можно ожидать уже 17 мая, спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа ожидает очень теплая погода в ближайшие дни до плюс 18-22 градусов. Это теплее, чем в Краснодарском крае», — передает прогноз Романа Вильфанда ТАСС.

Ранее URA.RU сообщало, что специалисты сервиса «Яндекс. Погода» также прогнозируют в ЯНАО кратковременное потепление, уже к выходным температура снизится до плюс 10 градусов. В Нижневартовском районе ХМАО 16 мая наблюдались осадки в виде снега.