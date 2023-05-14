В ЯНАО ожидается резкое потепление до +20

15 мая 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

18 мая столбик термометра достигнет +20 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается резкое потепление к середине недели. По информации сервиса «Яндекс. Погода», в четверг температура воздуха достигнет +20. «Температура воздуха начнет повышаться уже в среду, 17 мая. Днем потеплеет до +12, будет малооблачная погода, а вечером ясная. В четверг, 18 мая. Столбик термометра достигнет +20. Вечером +18. Днем облачно с прояснениями, а вечером пасмурно», — сказано в сообщении. Жаркая погода продержится до пятницы. Синоптики передают, что 19 мая температура достигнет +21, но будет пасмурно. Ближе к выходным температура упадет до +10, + 14 градусов. Ранее сообщалось, что в округе сильный ветер не стихнет до середины следующей недели. Прогнозировалась, что ветер достигнет 18 метров в секунду.

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается резкое потепление к середине недели. По информации сервиса «Яндекс. Погода», в четверг температура воздуха достигнет +20. «Температура воздуха начнет повышаться уже в среду, 17 мая. Днем потеплеет до +12, будет малооблачная погода, а вечером ясная. В четверг, 18 мая. Столбик термометра достигнет +20. Вечером +18. Днем облачно с прояснениями, а вечером пасмурно», — сказано в сообщении. Жаркая погода продержится до пятницы. Синоптики передают, что 19 мая температура достигнет +21, но будет пасмурно. Ближе к выходным температура упадет до +10, + 14 градусов. Ранее сообщалось, что в округе сильный ветер не стихнет до середины следующей недели. Прогнозировалась, что ветер достигнет 18 метров в секунду.