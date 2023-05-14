14 мая 2023
13 мая 2023

В ЯНАО ожидается резкое потепление до +20

© Служба новостей «URA.RU»
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18 мая столбик термометра достигнет +20 Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается резкое потепление к середине недели. По информации сервиса «Яндекс. Погода», в четверг температура воздуха достигнет +20.

«Температура воздуха начнет повышаться уже в среду, 17 мая. Днем потеплеет до +12, будет малооблачная погода, а вечером ясная. В четверг, 18 мая. Столбик термометра достигнет +20. Вечером +18. Днем облачно с прояснениями, а вечером пасмурно», — сказано в сообщении.

Жаркая погода продержится до пятницы. Синоптики передают, что 19 мая температура достигнет +21, но будет пасмурно. Ближе к выходным температура упадет до +10, + 14 градусов.

Ранее сообщалось, что в округе сильный ветер не стихнет до середины следующей недели. Прогнозировалась, что ветер достигнет 18 метров в секунду.

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В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается резкое потепление к середине недели. По информации сервиса «Яндекс. Погода», в четверг температура воздуха достигнет +20. «Температура воздуха начнет повышаться уже в среду, 17 мая. Днем потеплеет до +12, будет малооблачная погода, а вечером ясная. В четверг, 18 мая. Столбик термометра достигнет +20. Вечером +18. Днем облачно с прояснениями, а вечером пасмурно», — сказано в сообщении. Жаркая погода продержится до пятницы. Синоптики передают, что 19 мая температура достигнет +21, но будет пасмурно. Ближе к выходным температура упадет до +10, + 14 градусов. Ранее сообщалось, что в округе сильный ветер не стихнет до середины следующей недели. Прогнозировалась, что ветер достигнет 18 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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