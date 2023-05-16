Крупнейший курганский производитель молока в шесть раз увеличил прибыль

В Кургане у предприятия по производству молока в шесть раз выросла чистая прибыль

17 мая 2023 в 04:41 Размер текста - 17 +

ООО «Молоко Зауралья» в шесть раз увеличило прибыль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане крупнейшее агропромышленное предприятие ООО «Молоко Зауралья» более чем в шесть раз увеличило чистую прибыль. Информация об этом содержится в финансовом отчете предприятия. «Чистая прибыль выросла с 16 млн 445 тысяч рублей (2021 г.) до 110 млн 907 тысяч рублей (за 2022 г.). Предприятие лидирует по Курганской области в категории: молочная продукция», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. По данным сервиса, в ООО «Молоко Зауралья» работают 248 сотрудников, средняя ежемесячная зарплата которых приблизилась к 30 тысячам рублей. Финансовая отчетность показала выручку агропредприятия за 2022 отчетный год в размере 1 млрд 200 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области торговая компания «Метрополис» показала увеличение прибыли после убыточного года — почти до 300 миллионов рублей. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.

В Кургане крупнейшее агропромышленное предприятие ООО «Молоко Зауралья» более чем в шесть раз увеличило чистую прибыль. Информация об этом содержится в финансовом отчете предприятия. «Чистая прибыль выросла с 16 млн 445 тысяч рублей (2021 г.) до 110 млн 907 тысяч рублей (за 2022 г.). Предприятие лидирует по Курганской области в категории: молочная продукция», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. По данным сервиса, в ООО «Молоко Зауралья» работают 248 сотрудников, средняя ежемесячная зарплата которых приблизилась к 30 тысячам рублей. Финансовая отчетность показала выручку агропредприятия за 2022 отчетный год в размере 1 млрд 200 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области торговая компания «Метрополис» показала увеличение прибыли после убыточного года — почти до 300 миллионов рублей. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.