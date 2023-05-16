16 мая 2023

Крупнейший курганский производитель молока в шесть раз увеличил прибыль

В Кургане у предприятия по производству молока в шесть раз выросла чистая прибыль
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие «Молоко Зауралья». Курган, кефир, молоко зауралья
ООО «Молоко Зауралья» в шесть раз увеличило прибыль Фото:

В Кургане крупнейшее агропромышленное предприятие ООО «Молоко Зауралья» более чем в шесть раз увеличило чистую прибыль. Информация об этом содержится в финансовом отчете предприятия.

«Чистая прибыль выросла с 16 млн 445 тысяч рублей (2021 г.) до 110 млн 907 тысяч рублей (за 2022 г.). Предприятие лидирует по Курганской области в категории: молочная продукция», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

По данным сервиса, в ООО «Молоко Зауралья» работают 248 сотрудников, средняя ежемесячная зарплата которых приблизилась к 30 тысячам рублей. Финансовая отчетность показала выручку агропредприятия за 2022 отчетный год в размере 1 млрд 200 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области торговая компания «Метрополис» показала увеличение прибыли после убыточного года — почти до 300 миллионов рублей. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.

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В Кургане крупнейшее агропромышленное предприятие ООО «Молоко Зауралья» более чем в шесть раз увеличило чистую прибыль. Информация об этом содержится в финансовом отчете предприятия. «Чистая прибыль выросла с 16 млн 445 тысяч рублей (2021 г.) до 110 млн 907 тысяч рублей (за 2022 г.). Предприятие лидирует по Курганской области в категории: молочная продукция», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. По данным сервиса, в ООО «Молоко Зауралья» работают 248 сотрудников, средняя ежемесячная зарплата которых приблизилась к 30 тысячам рублей. Финансовая отчетность показала выручку агропредприятия за 2022 отчетный год в размере 1 млрд 200 млн рублей. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области торговая компания «Метрополис» показала увеличение прибыли после убыточного года — почти до 300 миллионов рублей. Информация об этом опубликована в сервисе СБИС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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