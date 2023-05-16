В мэрию Перми обратились двести горожан из-за аварийных домов

17 мая 2023 в 05:51 Размер текста - 17 +

В Перми горожане требуют снести аварийные дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В администрацию Перми обратились за 2023 год двести жителей по проблеме сноса аварийных домов. Об этом сообщил заместитель главы города в ответе на редакционный запрос URA.RU. «Поступило порядка 200 обращений от жителей по сносу аварийных домов в Перми. По состоянию на 15 мая завершены работы по демонтажу 12 аварийных домов. Снос еще трех ветхих зданий завершается», — говорится в ответе мэрии Перми. Замглавы города уточнил, что до конца года запланирована организация демонтажных работ не менее 48 аварийных многоквартирных домов. По словам чиновника, регулярно проводится обследование аварийных зданий для обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей Перми. Ранее URA.RU писало, что горожане записали видео, в котором рассказали о необходимости как можно скорее снести ветхие дома. По словам жителей, в аварийных постройках устраивают пожары бомжи.

В администрацию Перми обратились за 2023 год двести жителей по проблеме сноса аварийных домов. Об этом сообщил заместитель главы города в ответе на редакционный запрос URA.RU. «Поступило порядка 200 обращений от жителей по сносу аварийных домов в Перми. По состоянию на 15 мая завершены работы по демонтажу 12 аварийных домов. Снос еще трех ветхих зданий завершается», — говорится в ответе мэрии Перми. Замглавы города уточнил, что до конца года запланирована организация демонтажных работ не менее 48 аварийных многоквартирных домов. По словам чиновника, регулярно проводится обследование аварийных зданий для обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей Перми. Ранее URA.RU писало, что горожане записали видео, в котором рассказали о необходимости как можно скорее снести ветхие дома. По словам жителей, в аварийных постройках устраивают пожары бомжи.