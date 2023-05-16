Поисковый отряд из ЯНАО поднял останки 15 солдат ВОВ под Волгоградом

17 мая 2023 в 07:12 Размер текста - 17 +

Поисковики из Лабытнанги подняли останки 15 советских воинов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Бойцы поискового отряда имени Ивана Путилина из Лабытнанги (ЯНАО) обнаружили останки 15 солдат, погибших во время Сталинградской битвы. Поиск проходил в поселке Кузьмичи Волгоградской области, сообщила глава городской администрации Марина Трескова. «Поисковый отряд имени Ивана Путилина вернулся из своей первой полевой экспедиции „Вахта памяти-2023“, в ходе экспедиции удалось найти при участии наших ребят 15 солдат. Обнаружены личные вещи, в том числе медальоны, красноармейские книжки и другое, что поможет восстановить имена героев», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Трескова. Ямальские поисковики работали под Волгоградом две недели, вместе с ними в работе принимали участие отряды со всей России. В ходе экспедиции всего были обнаружены останки 101 бойца. Трескова считает такой формат лучшей практикой в системе патриотического воспитания. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске открыли мемориал. На четырех стелах выбиты имена 156 ноябрян, участников Великой Отечественной войны.

Бойцы поискового отряда имени Ивана Путилина из Лабытнанги (ЯНАО) обнаружили останки 15 солдат, погибших во время Сталинградской битвы. Поиск проходил в поселке Кузьмичи Волгоградской области, сообщила глава городской администрации Марина Трескова. «Поисковый отряд имени Ивана Путилина вернулся из своей первой полевой экспедиции „Вахта памяти-2023“, в ходе экспедиции удалось найти при участии наших ребят 15 солдат. Обнаружены личные вещи, в том числе медальоны, красноармейские книжки и другое, что поможет восстановить имена героев», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Трескова. Ямальские поисковики работали под Волгоградом две недели, вместе с ними в работе принимали участие отряды со всей России. В ходе экспедиции всего были обнаружены останки 101 бойца. Трескова считает такой формат лучшей практикой в системе патриотического воспитания. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске открыли мемориал. На четырех стелах выбиты имена 156 ноябрян, участников Великой Отечественной войны.