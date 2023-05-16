16 мая 2023
15 мая 2023

Поисковый отряд из ЯНАО поднял останки 15 солдат ВОВ под Волгоградом

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Герой Советского Союза Чолпонбай Тулебердиев. Воронежская область., каска, великая отечественная война, вов, поисковики, школьный музей чолпонбая
Поисковики из Лабытнанги подняли останки 15 советских воинов Фото:

Бойцы поискового отряда имени Ивана Путилина из Лабытнанги (ЯНАО) обнаружили останки 15 солдат, погибших во время Сталинградской битвы. Поиск проходил в поселке Кузьмичи Волгоградской области, сообщила глава городской администрации Марина Трескова.

«Поисковый отряд имени Ивана Путилина вернулся из своей первой полевой экспедиции „Вахта памяти-2023“, в ходе экспедиции удалось найти при участии наших ребят 15 солдат. Обнаружены личные вещи, в том числе медальоны, красноармейские книжки и другое, что поможет восстановить имена героев», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Трескова.

Ямальские поисковики работали под Волгоградом две недели, вместе с ними в работе принимали участие отряды со всей России. В ходе экспедиции всего были обнаружены останки 101 бойца. Трескова считает такой формат лучшей практикой в системе патриотического воспитания.

Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске открыли мемориал. На четырех стелах выбиты имена 156 ноябрян, участников Великой Отечественной войны.

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Бойцы поискового отряда имени Ивана Путилина из Лабытнанги (ЯНАО) обнаружили останки 15 солдат, погибших во время Сталинградской битвы. Поиск проходил в поселке Кузьмичи Волгоградской области, сообщила глава городской администрации Марина Трескова. «Поисковый отряд имени Ивана Путилина вернулся из своей первой полевой экспедиции „Вахта памяти-2023“, в ходе экспедиции удалось найти при участии наших ребят 15 солдат. Обнаружены личные вещи, в том числе медальоны, красноармейские книжки и другое, что поможет восстановить имена героев», — написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Марина Трескова. Ямальские поисковики работали под Волгоградом две недели, вместе с ними в работе принимали участие отряды со всей России. В ходе экспедиции всего были обнаружены останки 101 бойца. Трескова считает такой формат лучшей практикой в системе патриотического воспитания. Ранее URA.RU рассказало, что в Ноябрьске открыли мемориал. На четырех стелах выбиты имена 156 ноябрян, участников Великой Отечественной войны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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