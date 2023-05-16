В Перми на «Ночи музеев» воссоздадут образ 1990-х из хлама

17 мая 2023 в 10:34 Размер текста - 17 +

Старые журналы — станут материалом для арт-объекта Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Ночь музеев на Урале Пермские музеи и культурные пространства готовятся к акции «Ночь музеев». В Центре городской культуры ее решили посвятить эпохе 1990-х годов. В рамках акции художники создадут арт-объект «Мои 90-е», а поучаствовать в этом смогут все желающие, принеся материал для коллажа. «Предлагаем вам поучаствовать в создании совместного арт-объекта — коллективного коллажа „Мои 90-е“. Вместе с Сергеем Сигерсоном и Дмитрием Шиловым попробуем собрать, (пере)осмыслить и сконструировать образ пермских 90-х через мир вещей. Будем экспериментировать с форматом коллажа, выходя из плоскости в пространство», — сообщается в соцсетях ЦГК. Для создания коллажа пермяков просят приносить в Центр старые журналы, плакаты, фантики, банки и «все то, что завалялось у вас на антресолях и в кладовках, все что, жалко выкинуть и хранится с тех самых 90-х». Сбор уже стартовал, а создавать арт-объект будут 20 мая с 17:00 до 21:00. Как ранее рассказывало URA.RU, в ЦГК работает выставка «Девяностые детей», посвященная эпохе 1990-х. Экспозиция о взрослении художников в те годы впервые была показана в Екатеринбурге в Ельцин Центре, а в мае ее привезли в Пермь.

Пермские музеи и культурные пространства готовятся к акции «Ночь музеев». В Центре городской культуры ее решили посвятить эпохе 1990-х годов. В рамках акции художники создадут арт-объект «Мои 90-е», а поучаствовать в этом смогут все желающие, принеся материал для коллажа. «Предлагаем вам поучаствовать в создании совместного арт-объекта — коллективного коллажа „Мои 90-е“. Вместе с Сергеем Сигерсоном и Дмитрием Шиловым попробуем собрать, (пере)осмыслить и сконструировать образ пермских 90-х через мир вещей. Будем экспериментировать с форматом коллажа, выходя из плоскости в пространство», — сообщается в соцсетях ЦГК. Для создания коллажа пермяков просят приносить в Центр старые журналы, плакаты, фантики, банки и «все то, что завалялось у вас на антресолях и в кладовках, все что, жалко выкинуть и хранится с тех самых 90-х». Сбор уже стартовал, а создавать арт-объект будут 20 мая с 17:00 до 21:00. Как ранее рассказывало URA.RU, в ЦГК работает выставка «Девяностые детей», посвященная эпохе 1990-х. Экспозиция о взрослении художников в те годы впервые была показана в Екатеринбурге в Ельцин Центре, а в мае ее привезли в Пермь.