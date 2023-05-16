Свердловские спасатели за сутки потушили 11 лесных пожаров

17 мая 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

В Свердловской области потушили более пяти тысяч гектаров земли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области За прошедшие сутки (16 мая) в Свердловской области потушили 11 лесных пожаров на общей площади более 5,7 тысячи гектаров. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона. «За прошедшие сутки в регионе потушены 11 лесных пожаров на общей площади более 5,7 тысячи гектаров», — сказано в сообщении. В частности, крупное возгорание на площади 5,3 тысячи гектаров потушено в Пышминском районе. В Артемовском городском округе ликвидирован пожар площадью 195 гектаров, в Сухом Логу огонь уничтожил 140 гектаров. Пожары меньше площади потушены в Верхотурском районе — 80 гектаров и в Березовском городском округе — 23 гектаров. В работе были задействованы семь спецбортов. Они сбросили на очаги возгорания сброс 635 тонн воды. Непотушенными на 17 мая остаются 25 природных пожаров. 11 из них на площади 2,2 тысячи гектаров локализованы. Угрозы для населенных пунктов нет.

За прошедшие сутки (16 мая) в Свердловской области потушили 11 лесных пожаров на общей площади более 5,7 тысячи гектаров. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона. «За прошедшие сутки в регионе потушены 11 лесных пожаров на общей площади более 5,7 тысячи гектаров», — сказано в сообщении. В частности, крупное возгорание на площади 5,3 тысячи гектаров потушено в Пышминском районе. В Артемовском городском округе ликвидирован пожар площадью 195 гектаров, в Сухом Логу огонь уничтожил 140 гектаров. Пожары меньше площади потушены в Верхотурском районе — 80 гектаров и в Березовском городском округе — 23 гектаров. В работе были задействованы семь спецбортов. Они сбросили на очаги возгорания сброс 635 тонн воды. Непотушенными на 17 мая остаются 25 природных пожаров. 11 из них на площади 2,2 тысячи гектаров локализованы. Угрозы для населенных пунктов нет.