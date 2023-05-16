16 мая 2023

Свердловские спасатели за сутки потушили 11 лесных пожаров

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
В Свердловской области потушили более пяти тысяч гектаров земли Фото:
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Пожары в Свердловской области

За прошедшие сутки (16 мая) в Свердловской области потушили 11 лесных пожаров на общей площади более 5,7 тысячи гектаров. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона.

«За прошедшие сутки в регионе потушены 11 лесных пожаров на общей площади более 5,7 тысячи гектаров», — сказано в сообщении. В частности, крупное возгорание на площади 5,3 тысячи гектаров потушено в Пышминском районе. В Артемовском городском округе ликвидирован пожар площадью 195 гектаров, в Сухом Логу огонь уничтожил 140 гектаров. Пожары меньше площади потушены в Верхотурском районе — 80 гектаров и в Березовском городском округе — 23 гектаров. В работе были задействованы семь спецбортов. Они сбросили на очаги возгорания сброс 635 тонн воды.

Непотушенными на 17 мая остаются 25 природных пожаров. 11 из них на площади 2,2 тысячи гектаров локализованы. Угрозы для населенных пунктов нет.

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За прошедшие сутки (16 мая) в Свердловской области потушили 11 лесных пожаров на общей площади более 5,7 тысячи гектаров. Об этом рассказали в департаменте информационной политики региона. «За прошедшие сутки в регионе потушены 11 лесных пожаров на общей площади более 5,7 тысячи гектаров», — сказано в сообщении. В частности, крупное возгорание на площади 5,3 тысячи гектаров потушено в Пышминском районе. В Артемовском городском округе ликвидирован пожар площадью 195 гектаров, в Сухом Логу огонь уничтожил 140 гектаров. Пожары меньше площади потушены в Верхотурском районе — 80 гектаров и в Березовском городском округе — 23 гектаров. В работе были задействованы семь спецбортов. Они сбросили на очаги возгорания сброс 635 тонн воды. Непотушенными на 17 мая остаются 25 природных пожаров. 11 из них на площади 2,2 тысячи гектаров локализованы. Угрозы для населенных пунктов нет.
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