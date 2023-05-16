Сотрудничество с Китаем усилило дефицит строительных материалов в Тюменской области

Тюменские строители говорят о дефиците теплоизолятора из-за увеличения экспорта в Китай

По мнению строителей, утеплитель выгоднее продавать за рубеж, чем поставлять местным компаниям Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменские строители столкнулись с дефицитом базальтового утеплителя, который используют как теплоизоляционный материал при строительстве зданий и инженерных сетей. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал работник одной из подрядных организаций, работающих в Тюмени.

«Неожиданно столкнулись с дефицитом теплоизолятора, хотя его производят в большом количестве даже в Тюмени. Мы предполагаем, что производителям сейчас выгоднее отправлять свой товар за рубеж большими партиями — например, недавно тюменские предприятия усилили сотрудничество с Китаем, мы знаем что туда должны быть серьезные поставки. Хотя это, конечно, странно — всегда думал, что внутренний рынок в приоритете». — пояснил URA.RU источник.

Информацию о дефиците теплоизоляционного материала подтверждают и в строительных магазинах Тюмени. По словам продавцов, базальтовый утеплитель сейчас поставляют на склады гораздо меньшими партиями, чем в прошлом году. «Не знаю, с чем связано, но его действительно стало меньше, хотя материл популярный и пользуется спросом», — пояснил URA.RU работник одного из строймаркетов Тюмени.

Ранее агентство рассказало о назревающем в Тюмени дефиците качественного кирпича. Строители связывают нехватку материала с проблемами производителей из-за евросанкций и задач импортозамещения.