16 мая 2023
15 мая 2023

Эксперты рассказали, сколько жители ЯНАО потратят на школьные выпускные

Организация школьных выпускных в ЯНАО обойдется от 10,5 до 16,5 тысячи рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бал выпускников "Будущее здесь". Пермь, выпускники 2022, будущее здесь, выпускной бал 2022
За выпускной в ЯНАО придется заплатить от 10 500 до 16 500 рублей Фото:

Родителям школьников в ЯНАО за организацию выпускного 9-го класса придется отдать в среднем 10 500 рублей, а за праздник в 11-м классе — 16 500 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании SuperJob.

«Чтобы организовать выпускной для девятиклассников, родители в ЯНАО собирают в среднем по 10 500 рублей за ученика. Выпускные балы по окончании 11-го класса обходятся родителям еще дороже. Средняя по России сумма сбора — 16 500 рублей, в столице — 19 000 рублей, в Санкт-Петербурге —18 000, в ЯНАО — 16 500 рублей», — уточнили там.

По подсчетам специалистов, недешево обойдется и одежда для выпускного. За наряд для ученика, заканчивающего 9-й класс, в среднем придется заплатить 13 500 рублей, для выпускника 11-го класса — 15 000 рублей. При этом одежда для девочки выходит дешевле: в 9-м классе — 13 000 рублей, а в 11-м — 14 000 рублей.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Родителям школьников в ЯНАО за организацию выпускного 9-го класса придется отдать в среднем 10 500 рублей, а за праздник в 11-м классе — 16 500 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании SuperJob. «Чтобы организовать выпускной для девятиклассников, родители в ЯНАО собирают в среднем по 10 500 рублей за ученика. Выпускные балы по окончании 11-го класса обходятся родителям еще дороже. Средняя по России сумма сбора — 16 500 рублей, в столице — 19 000 рублей, в Санкт-Петербурге —18 000, в ЯНАО — 16 500 рублей», — уточнили там. По подсчетам специалистов, недешево обойдется и одежда для выпускного. За наряд для ученика, заканчивающего 9-й класс, в среднем придется заплатить 13 500 рублей, для выпускника 11-го класса — 15 000 рублей. При этом одежда для девочки выходит дешевле: в 9-м классе — 13 000 рублей, а в 11-м — 14 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...