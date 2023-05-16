Эксперты рассказали, сколько жители ЯНАО потратят на школьные выпускные

Организация школьных выпускных в ЯНАО обойдется от 10,5 до 16,5 тысячи рублей

17 мая 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

За выпускной в ЯНАО придется заплатить от 10 500 до 16 500 рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU Родителям школьников в ЯНАО за организацию выпускного 9-го класса придется отдать в среднем 10 500 рублей, а за праздник в 11-м классе — 16 500 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании SuperJob. «Чтобы организовать выпускной для девятиклассников, родители в ЯНАО собирают в среднем по 10 500 рублей за ученика. Выпускные балы по окончании 11-го класса обходятся родителям еще дороже. Средняя по России сумма сбора — 16 500 рублей, в столице — 19 000 рублей, в Санкт-Петербурге —18 000, в ЯНАО — 16 500 рублей», — уточнили там. По подсчетам специалистов, недешево обойдется и одежда для выпускного. За наряд для ученика, заканчивающего 9-й класс, в среднем придется заплатить 13 500 рублей, для выпускника 11-го класса — 15 000 рублей. При этом одежда для девочки выходит дешевле: в 9-м классе — 13 000 рублей, а в 11-м — 14 000 рублей.

Родителям школьников в ЯНАО за организацию выпускного 9-го класса придется отдать в среднем 10 500 рублей, а за праздник в 11-м классе — 16 500 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании SuperJob. «Чтобы организовать выпускной для девятиклассников, родители в ЯНАО собирают в среднем по 10 500 рублей за ученика. Выпускные балы по окончании 11-го класса обходятся родителям еще дороже. Средняя по России сумма сбора — 16 500 рублей, в столице — 19 000 рублей, в Санкт-Петербурге —18 000, в ЯНАО — 16 500 рублей», — уточнили там. По подсчетам специалистов, недешево обойдется и одежда для выпускного. За наряд для ученика, заканчивающего 9-й класс, в среднем придется заплатить 13 500 рублей, для выпускника 11-го класса — 15 000 рублей. При этом одежда для девочки выходит дешевле: в 9-м классе — 13 000 рублей, а в 11-м — 14 000 рублей.