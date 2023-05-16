Суд Екатеринбурга отказался выпускать ребенка из спецшколы, где его насиловали

Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказался переводить в другое учебное заведение ребенка, которого изнасиловали сверстники в спецшколе №124. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов.
«Чкаловским районным судом Екатеринбурга было принято решение об отказе в удовлетворении административного иска 124-й школы о переводе пострадавшего от сексуального насилия воспитанника в Рефтинское СУВУ», — сообщил Краснов. По его словам, защитники ребенка пытались добиться его перевода из школы, поскольку с ней у него связаны травмирующие воспоминания.
Краснов подчеркнул, что подросток может чувствовать себя изгоем из-за эпизода сексуального насилия. Юристы продолжат добиваться его перевода в другое учреждение.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков призывал отказаться от перевода мальчика в другое учреждение. Он посчитал, что подростку могут создать все необходимые условия в школе №124.
Скандал в спецшколе произошел в начале апреля — двух подростков обвинили в изнасиловании сверстников. Подозреваемые пытались сбежать от силовиков, но их удалось задержать и отправить под стражу до официального решения суда.
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