Суд Екатеринбурга отказался выпускать ребенка из спецшколы, где его насиловали

17 мая 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Судья отказал ребенку в переводе (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказался переводить в другое учебное заведение ребенка, которого изнасиловали сверстники в спецшколе №124. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. «Чкаловским районным судом Екатеринбурга было принято решение об отказе в удовлетворении административного иска 124-й школы о переводе пострадавшего от сексуального насилия воспитанника в Рефтинское СУВУ», — сообщил Краснов. По его словам, защитники ребенка пытались добиться его перевода из школы, поскольку с ней у него связаны травмирующие воспоминания. Краснов подчеркнул, что подросток может чувствовать себя изгоем из-за эпизода сексуального насилия. Юристы продолжат добиваться его перевода в другое учреждение. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков призывал отказаться от перевода мальчика в другое учреждение. Он посчитал, что подростку могут создать все необходимые условия в школе №124. Скандал в спецшколе произошел в начале апреля — двух подростков обвинили в изнасиловании сверстников. Подозреваемые пытались сбежать от силовиков, но их удалось задержать и отправить под стражу до официального решения суда.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказался переводить в другое учебное заведение ребенка, которого изнасиловали сверстники в спецшколе №124. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. «Чкаловским районным судом Екатеринбурга было принято решение об отказе в удовлетворении административного иска 124-й школы о переводе пострадавшего от сексуального насилия воспитанника в Рефтинское СУВУ», — сообщил Краснов. По его словам, защитники ребенка пытались добиться его перевода из школы, поскольку с ней у него связаны травмирующие воспоминания. Краснов подчеркнул, что подросток может чувствовать себя изгоем из-за эпизода сексуального насилия. Юристы продолжат добиваться его перевода в другое учреждение. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков призывал отказаться от перевода мальчика в другое учреждение. Он посчитал, что подростку могут создать все необходимые условия в школе №124. Скандал в спецшколе произошел в начале апреля — двух подростков обвинили в изнасиловании сверстников. Подозреваемые пытались сбежать от силовиков, но их удалось задержать и отправить под стражу до официального решения суда.