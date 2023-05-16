16 мая 2023

Суд Екатеринбурга отказался выпускать ребенка из спецшколы, где его насиловали

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, закон, именем российской федерации, правосудие, судья, суд
Судья отказал ребенку в переводе (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Изнасилования в спецшколе Екатеринбурга

Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказался переводить в другое учебное заведение ребенка, которого изнасиловали сверстники в спецшколе №124. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов.

«Чкаловским районным судом Екатеринбурга было принято решение об отказе в удовлетворении административного иска 124-й школы о переводе пострадавшего от сексуального насилия воспитанника в Рефтинское СУВУ», — сообщил Краснов. По его словам, защитники ребенка пытались добиться его перевода из школы, поскольку с ней у него связаны травмирующие воспоминания.

Краснов подчеркнул, что подросток может чувствовать себя изгоем из-за эпизода сексуального насилия. Юристы продолжат добиваться его перевода в другое учреждение.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков призывал отказаться от перевода мальчика в другое учреждение. Он посчитал, что подростку могут создать все необходимые условия в школе №124.

Скандал в спецшколе произошел в начале апреля — двух подростков обвинили в изнасиловании сверстников. Подозреваемые пытались сбежать от силовиков, но их удалось задержать и отправить под стражу до официального решения суда.

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Чкаловский райсуд Екатеринбурга отказался переводить в другое учебное заведение ребенка, которого изнасиловали сверстники в спецшколе №124. Об этом URA.RU сообщил адвокат Георгий Краснов. «Чкаловским районным судом Екатеринбурга было принято решение об отказе в удовлетворении административного иска 124-й школы о переводе пострадавшего от сексуального насилия воспитанника в Рефтинское СУВУ», — сообщил Краснов. По его словам, защитники ребенка пытались добиться его перевода из школы, поскольку с ней у него связаны травмирующие воспоминания. Краснов подчеркнул, что подросток может чувствовать себя изгоем из-за эпизода сексуального насилия. Юристы продолжат добиваться его перевода в другое учреждение. Ранее уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков призывал отказаться от перевода мальчика в другое учреждение. Он посчитал, что подростку могут создать все необходимые условия в школе №124. Скандал в спецшколе произошел в начале апреля — двух подростков обвинили в изнасиловании сверстников. Подозреваемые пытались сбежать от силовиков, но их удалось задержать и отправить под стражу до официального решения суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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